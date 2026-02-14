लाखोंचे देयके माथी, सोसायट्यांना महावितरणचा ‘झटका’!
भोसरी, ता.१४ ः नियमित रिडिंग न घेता इंद्रायणीनगरातील पेठ क्रमांक १२ मधील पीएमआरडीएने बांधलेल्या १४ सोसायट्यांतील सामाईक वीज वापरापोटी सरासरी २ ते ३ लाखांची बिले ‘महावितरण’ने तेथील रहिवाशांच्या माथी मारल्याचा प्रकार घडला. त्यापैकी सहा सोसायट्यांनी बिले भरली. उर्वरित आठ सोसायट्यांचा वीजपुरवठा शुक्रवारी (ता.१३) महावितरणकडून खंडित करण्यात आला. मात्र, हे प्रकरण अंगलट येताना दिसताच महावितरणने त्याचदिवशी संध्याकाळी साडेआठच्या सुमारास विद्युत पुरवठा पुन्हा पूर्ववत केला.
पीएमआरडीएने इंद्रायणीनगरातील पेठ क्रमांक १२ मध्ये १४ इमारती उभारल्या असून प्रत्येक इमारतीत १३१ सदनिका आहेत. या सदनिकांचा २०२३ मध्ये नागरिकांना ताबा दिला. या ठिकाणी पीएमआरडीएने सौरउर्जा प्रकल्पही उभारले आहेत. महावितरणच्या विजेतून सौर उर्जेचे युनिट वजा करून सोसायट्यांना महावितरणद्वारे बिले दिली जातात. मात्र, गेल्या १५ महिन्यांपासून १४ सोसायट्यांच्या सामूहिक वीज मीटरचे रिडिंग महावितरणद्वारे घेण्यात आले नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे, असे असताना महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नगरसेवक तुषार सहाणे यांच्या पुढाकारातून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह गुरुवारी (ता. १२) भेट घेतली. देयके भरण्यासाठी हप्ते तयार करून दिले. ते भरण्यास तयार असतानाही महावितरणने विद्युत पुरवठा खंडित केला. त्याबद्दल रहिवाशांची नाराजी उफाळून आल्याने अखेर महावितरणने वीजपुरवठा सुरळीत केला.
आमच्या सोसायटीला महावितरणद्वारे १५ हजार युनिटचे एकत्रित दोन लाख ३३ हजारांचे बिल देण्यात आले. वीज मीटरच्या रिडिंगमध्ये दिरंगाई झाल्याने महावितरणने कपात करुन एक लाख ७० हजार करून दिले. मात्र, ते भरण्यास पुरेसा वेळ न देता सोसायटीचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे सोसायटी परिसर अंधारात गेला. लहान मुले, महिला, सोसायटी सदस्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला.
- विशाल शिंगाडे, सदस्य, केंजळगड को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी
तब्बल १६ महिन्यांनी मीटरचे रिंडिंग घेऊन महावितरणद्वारे सोसायटीला अडीच लाखांचे देयक पाठविले. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी एक लाख ५५ हजार रुपयांचे देयक तयार केले. दहा हप्त्यांचे नियोजनही करून दिले. मात्र, आमची काहीच चूक नसताना दुसऱ्याच दिवशी सोसायटीचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला.
- नागसेन पर्वतकर, अध्यक्ष, रोहिडा कॉ-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी
पीएमआरडीएच्या सोसायट्यांतील रहिवासी आणि महावितरणचे पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. हप्ते भरण्यास नागरिक तयार असताना दुसऱ्याच दिवशी वीज पुरवठा खंडित करून महावितरणने अरेरावी केली. महावितरणने रिडिंग न घेता स्वतःच्या चुकीचे खापर सोसायटीधारकांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- तुषार सहाणे, नगरसेवक, पिंपरी चिंचवड महापालिका
जून-जुलै महिन्यात देयकाबद्दल संपर्क साधल्यावर सोसायट्यांची बिले पीएमआरडीए भरणार असल्याची रहिवाशांनी टोलवाटोलवी केली होती. बिलांची रक्कम दहा हप्त्यांत करून देण्याची मागणी आहे. मात्र, सोसायटीधारकांना त्यांची बिले चार-पाच हप्त्यांत भरून देण्याची सवलत देता येईल. पहिला हप्ता भरल्यावर त्यांचा खंडित विद्युत पुरवठा पुन्हा पूर्ववत करण्यात येईल.
- अतुल देवकर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, भोसरी विभाग
