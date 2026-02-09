सांगोला तालुका गट व गण आकडेवारी
महूद गट (सर्वसाधारण) -
दादासाहेब लवटे (शिवसेना) - १६१४२
बाळासाहेब ढाळे (आघाडी) - ९७८५
उत्तम खांडेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) - १२३५
चिकमहूद गण (नामप्र)
बाळासाहेब बंडगर (शिवसेना) - ७५३८
महूद गण (सर्वसाधारण महिला)-
सोनाली पाटील (शिवसेना) - ७७०२
------------------------------------------------------------
जवळा गट (सर्वसाधारण)-
अतुल पवार - राष्ट्रवादी काँग्रेस - १५०३१
सूर्यादित्य साळुंखे पाटील - आघाडी - १३५०४
मालोजी पाटील - उबाठा - १४०
वाढेगाव गण (अनुसूचित जाती महिला) -
वंदना शेळके - आघाडी - ६८७६
जवळागण (सर्वसाधारण महिला)
पुनम इंगवले - आघाडी - ८३७६
------------------------------------------------
एखतपूर गट (नामप्र महिला)
सिंधुताई आलदर - (आघाडी) - १३५८२
शीला माने (शिवसेना) - ११०३७
रतन शेंडगे (अपक्ष) - ६८७
वाकी शिवणे गण (नामप्र महिला)-
स्मिता गोडसे (आघाडी) - ६५०२
एखतपूर गण (नामप्र महिला) -
सुवर्णा नवले (आघाडी) - ७४०९
-----------------------------------------------
चोपडी गट (सर्वसाधारण) -
चेतनसिंह केदार सावंत (भाजप) - १४८४४
विजय शिंदे (आघाडी) - ७९९७
उल्हास धायगुडे (अपक्ष) - ११७४
राजूरी गण (सर्वसाधारण) -
सदाशिव दबडे (भाजप) - ६९८२
चोपडी गण (सर्वसाधारण) -
अजय सरगर (शिवसेना) - ७१९६
--------------------------------
कडलास गट (सर्वसाधारण महिला) -
शोभाताई खटकाळे (शिवसेना) - १६६०७
संगीता शिंदे (आघाडी) - ७६६३
संचिता टापरे (रा. कॉं. श.प.) - ३८५
कडलास गण (सर्वसाधारण महिला) -
राणी पाटील (शिवसेना) - ८९६३
अजनाळे गण (अनुसूचित जाती)-
बापू जावीर (आघाडी, चिन्ह छत्री) - ४१२४
-----------------------------------------------
कोळा गट (सर्वसाधारण) -
केरप्पा पांढरे (आघाडी) - १४१६९
संभाजी आलदर (भाजप) - १२८६७
सदानंद पांढरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) - ५३४
कोळा गण (सर्वसाधारण महिला)-
छाया कोळेकर (आघाडी) - ७१४३
हातीद गण (सर्वसाधारण)
अमृत पाटील (आघाडी) - ७०९२
---------------------------------------------
घेरडी गट (सर्वसाधारण महिला)-
संगिता मोटे (आघाडी) - १२७८८
शुभांगी मोटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) - ६७१९
आरती बुरुंगले (भाजप) - ३१८०
सोनंद गण (सर्वसाधारण महिला)
काजल काशीद (आघाडी) - ५७१८
घेरडी गण - (सर्वसाधारण)
अशोक चोरमुले - (आघाडी) - ५२०३
