कोरोनाच्या धास्तीने वाढले मृत्युपत्र बनवण्याचे प्रमाण

पुणे : कोरोनामुळे सध्या जगभरात भीतीचे वातावरण आहे. आजारी असलेले व त्यात कोरोना झालेल्या अनेकांचा गेल्या काही महिन्यांत मृत्यू झाला आहे. मला कोरोनाची भीती वाटत नाही. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून मला मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे. या परिस्थितीत मला जर काही झाले तर वारसांमध्ये संपत्तीवरून वाद नको. त्यामुळे मृत्यूपत्र तयार केल्याचे 67 वर्षीय व्यापाऱ्याने सांगितले. या व्यापाऱ्यास दोन मुले आणि एक मुलगी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मृत्यूपत्र तयार करून घेतले आहे. या व्यापाऱ्याप्रमाणे लॉकडाउन काळात अनेकांनी मृत्यूपत्राविषयी चौकशी केल्याचे वकील सांगतात. आपल्यामागे संपत्तीचे वारस कोण असतील, त्यांच्यामध्ये आपल्यानंतर संपत्तीमुळे वाद होऊ नयेत, मुलींना किती व कसा वाटा देता येईल? त्यासाठी मृत्युपत्र करायचे असून त्याची प्रक्रिया काय आहे?लॉकडाउनमध्ये ते तातडीने करता येईल का? याची वकिलांकडे चौकशी करण्याचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच काहींनी प्रत्यक्षात ते तयार करून घेतले आहे. समाजाच्या विघ्नहर्ता स्वरूपाचा अभूतपूर्व जागर; ‘सकाळ’चा उपक्रम याबाबत ऍड. संग्राम ढवळे यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या भीतीमुळे सध्या 50 वयाच्या पुढील अनेक व्यक्ती मृत्युपत्र बनवून घेत आहेत. आपल्यामागे वारसांचे काय होणार हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. कोणता मुलगा किंवा मुलगी आपल्याला जवळ आहे. त्यांची सध्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे. त्यावरून स्व कमाईचे वाटप केले जात असल्याचे पहायला मिळत आहे. हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीचे मृत्यूपत्रातून वाटप करता येत नाही. मात्र, स्वतः कमावलेली संपत्ती असेल तर ती कोणाला द्यायची हे संबंधित व्यक्ती ठरवू शकतो. लॉकडाऊनमुळे रजिस्टर मृत्यूपत्र करता येईल का? त्यासाठी रजिस्टार कार्यालयात जावे लागते का? तिथे जाण्यासाठी परवानगी मिळेल का?, मृत्यूपत्र साध्या कागदावर लिहून ठेवले तर चालते का? असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. वैद्यकीय प्रमाणपत्र महत्त्वाचे :

मृत्युपत्र ज्या दिवशी बनवण्यात येत आहे त्यादिवशी ते बनवून देणारी व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिक रित्या सुस्थितीत आहे, असे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मृत्यूपत्रास जोडावे लागते. ते जोडले नसेल तर त्यावरून भविष्यात वाद होण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर दोन तरुण साक्षीदार लागतात. मृत्युपत्र तयार करणाऱ्याच्या मर्जीनुसार नोंदणीकृत किंवा विनानोंदणी पद्धतीने बनवले जाते, असे ऍड. ढवळे यांनी सांगितले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांत संपत्तीवरून वाद झाल्याचे अनेक प्रकार ऐकीवात आहेत. मुलीने वडिलांच्या संपत्तीत हक्क सांगितल्यानंतर तिला विरोध होत असल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मला काही झाले तर मुलांमध्ये वाद नको त्यादृष्टीने मृत्यूपत्र तयार करून ठेवले आहे.

- मृत्युपत्र बनवणारे व्यापारी - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मृत्युपत्राची चौकशी व बनवून घेण्याचे प्रमाण वाढले

- आपल्यानंतर वारसांत वाद नको याची खबरदारी घेतली जात आहे

- मृत्यूपत्र बनवणाऱ्यांमध्ये 60 वर्षांवरील व्यक्तींचे प्रमाण जास्त

- संपत्तीचे वाटप करताना मुलींचा देखील विचार केला जात आहे

- एकदम जवळच्या व्यक्तींची साक्षीदार म्हणून निवड

