मलकापूर हायटेक टॉयलेट सहा वर्षापासून बंद

मलकापूरला ५० लाखांची इमारत धूळखात; नागरिकांची गैरसोय, पालिकेचे नुकसान
राजेंद्र ननावरे : सकाळ वृत्तसेवा
मलकापूर, ता. १५ : येथील पालिकेने डी मार्टलगत विविध योजनेतून सुमारे ५० लाखांहून अधिक खर्च करून बांधलेले ‘हायटेक टॉयलेट’ सहा वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही ते बंद का? त्याचा नागरिकांसाठी का हाेत नाही? पालिकेत आणायचे नव्हते, तर या टॉयलेटसाठी इतका खर्च कशासाठी केला? असे अनेक प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. पालिकेला त्यावर काहीतरी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. धूळखात पडलेल्या या पालिकेच्या मालमत्तेचा अपव्यय पाहून नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.
‘पे ॲण्ड युज’च्या नावाखाली पालिकेने डी मार्टलगत असणाऱ्या जागेत अंदाजपत्रकानुसार २४ लाख रुपये किमतीचे हायटेक टॉयलेट बांधले. त्यानंतर वाढीव खर्च सुशोभीकरणचा खर्च मिळून सुमारे ५० लाखांपुढे त्याचा खर्च गेल्याचे सांगण्यात येते. या टॉयलेटमध्ये बेबी टॉयलेट, दिव्यांग, महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, २४ तास पाणी, वॉश बेसिन, आरसे अशा सुविधा करत प्रशस्त टॉयलेट बांधले.
सुरुवातीला पालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने हे टॉयलेट चालवले. मात्र, रात्रीच्या वेळी नळ तोडणे, टॉयलेटमधील भांडी फाेडणे, दरवाजांची नासधूस करणे असे प्रकार समाजकंटकांकडून वाढले. त्यामुळे पालिकेने ‘पे ॲण्ड युज’च्या नावाखाली ते चालवण्यास दिले. काही दिवस ते चालवल्यानंतर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यामुळे ये- जा करण्यासाठी मार्गाची एकच लेन वापरात येऊ लागली. त्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ लागल्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराने ते बंद केले. तेव्हापासून ते बंद अवस्थेतच आहे. या इमारतीचा अवघ्या दोन ते तीन महिनेच वापर झाला आहे.
सुमारे ५० लाख खर्चून बांधलेल्या हायटेक टॉयलेटवर शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याची भावना नागरिकांत आहे. मोठी वास्तू बांधून ती बंद अवस्थेत असल्याने त्याचा नागरिकांना उपयोगच हाेत नाही. यात पालिकेसह नागरिकांचेही नुकसान झाले आहे. पालिकेने निधी अडकून वास्तू उभारली. ती बंद असल्याने नागरिकांना त्याचा काही उपयोग होत नाही.
या ठिकाणी डी मार्ट असल्यामुळे रोज हजारो लोक खरेदीसाठी ये- जा करतात. तेथेच बस व रिक्षा थांबा आहे. नागरिकांची या भागात मोठी वर्दळ असते. मात्र, ज्या हेतूने हायटेक टॉयलेट बांधले, त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही. टॉयलेट पुन्हा सुरू करून वापरात आणावे, त्यामुळे नागरिकांची सोय होईल व त्यातून पालिकेलाही उत्पन्नही मिळेल, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
हायटेक टॉयलेट बांधून नागरिकांना शून्य उपयोग आहे. त्याचा वापरच होत नाही. ते धूळखात पडले आहे. पालिकेचे पैसेही अडकले व त्यातून मिळणारे उत्पन्नही बंद आहे. ते वापरात आणले तरच नागरिकांची सोय होईल. त्यातून पालिकेलाही उत्पन्न सुरू होईल. सध्या या भागात स्वच्छतागृह नसल्याने नागरिकांचीही गैरसोय होत आहे.
- वैभव पाटील, नागरिक
नेमका घाट कुणासाठी?
एवढ्या माेठ्या प्रमाणात खर्च करून पालिकेने हायटेक टाॅयलेट बांधले. मात्र, त्यातून उत्पन्न मिळण्यापेक्षा शासनाचा पर्यायाने पालिकेचा निधी अडकून पडला आहे. त्यामुळे कुणाला तरी काम मिळावे, हा हेतू ठेवूनच ते उभारले हाेते का? ते उभारण्याचा नेमका कुणी घाट घातला? याची चाैकशी हाेणे गरजेचे आहे. केवळ चाैकशी न हाेता पालिकेच्या हाेणाऱ्या नुकसानीची संबंधितांकडून वसुली व्हावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
मलकापूर : पालिकेने बांधलेले हायटेक स्वच्छतागृह वापराविना धूळखात पडले आहे.
