मलकापूर साहित्य संमेलन
‘मळाईदेवी’तील साहित्य संमेलनास प्रतिसाद
मलकापूरला लेखक, कवींचा सहभाग; मान्यवरांची उपस्थिती
मलकापूर, ता. ३ : येथील श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या आदर्श ज्युनिअर कॉलेज येथे आयोजित एकदिवसीय मराठी साहित्य संमेलनात लेखक, कवींनी सहभाग घेतला.
कथा, कादंबरी लेखन व तंत्र या विषयावरील परिसंवादात अभयकुमार देशमुख, दादाराम साळुंखे, अरुण काकडे, संतोष लावंड, गौरी परचुरे सहभागी झाले होते. कथा आणि कादंबरीची उगमस्थाने त्यातून रेखाटले जाणारे सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक क्षेत्र व त्याचा एकूण समाजमनावर होणारा परिणाम यावर त्यांनी चर्चा केली. परिसंवादाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कथा आणि कादंबरी लेखनाचे धडे मिळाले. काव्य संमेलनात रवी बावडेकर, संध्या पाटील, कांचन थोरात यांनी कविता सादर केल्या. या कवितांतून गझल, सामाजिक समस्या, शेतीविषयक, स्त्री जीवनावर आधारित विडंबनपर, विनोदी अशा विविध आशयावरील कवितांचे सादरीकरण केले. ज्युनिअर कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी स्वरचित कवितांचे सादरीकरण केले.
संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष अशोकराव थोरात म्हणाले, ‘‘इयत्ता अकरावी, बारावी या वयोगटांत विद्यार्थ्यांना लेखनाचे धडे मिळाल्यास त्यांना प्रेरणा मिळू शकते. त्यातून भविष्यकाळातील लेखक घडू शकतात. मराठी भाषेचा विकास आणि संवर्धन व्हावे, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनसंस्कृती वाढावी, म्हणून या साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले आहे.’’
संमेलनाचे अध्यक्ष देशमुख यांनी कथा, कादंबरी लेखनातून मिळणारा आनंद व आर्थिक स्रोत म्हणून त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांसमोर मांडला.
एस. डी. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. अनिल थोरात व एस. डी. खंडागळे यांनी सूत्रसंचालन केले. यु. डी. जाधव यांनी आभार मानले.
मलकापूर : साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी अशोकराव थोरात, अभयकुमार देशमुख, दादाराम साळुंखे, अरुण काकडे, संतोष लावंड आदी.
