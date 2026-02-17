माळेगाव नगरपंचायतीची राज्यात दमदार झेप

माळेगाव, ता. १७ : पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायतीने राज्यस्तरीय ''माझी वसुंधरा'' अभियानात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. तसेच ''भूमी'' घटकात राज्यात प्रथम स्थान मिळविले असून, या यशाबद्दल नगरपंचायतीला ३ कोटी ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे.
नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते यांनी या यशाचे श्रेय नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाला दिले. नगरपंचायतीने घनकचरा व्यवस्थापन, वृक्षलागवड, प्लास्टिकमुक्ती आणि मृदसंवर्धनाचे प्रकल्प प्रभावीपणे राबविले. स्वच्छता, हरित उपक्रम आणि शाश्वत विकासाच्या योजनांमध्ये सातत्य राखत नगरपंचायतीने राज्याच्या नकाशावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ''भूमी'' घटकातील प्रथम क्रमांकामुळे शहराच्या पर्यावरण संतुलनाच्या प्रयत्नांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. नगरसेवक ॲड. राहुल तावरे यांनी सांगितले, की पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या जोरावर माळेगाव नगरपंचायतीने राज्यात नावलौकिक मिळविला आहे. ही कामगिरी इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. राज्यस्तरीय सन्मानामुळे माळेगावच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, पर्यावरणपूरक शहर घडविण्याच्या वाटचालीला अधिक बळ मिळणार आहे.
माळेगावकरांसाठी हा अभिमानास्पद क्षण आहे. हे यश केवळ प्रशासनाचा विजय नसून, शहरातील नागरिक, पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित आणि सांघिक प्रयत्नांचे फलित आहे. पुढील काळातही पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकासाचे उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा आमचा संकल्प आहे.
- बालाजी लोंढे, मुख्याधिकारी
