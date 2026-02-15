माळेगावात रंगल्या व्हॉलिबॉल स्पर्धा
माळेगाव, ता. १५ : माळेगाव (ता. बारामती) येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनिअरिंग, माळेगाव येथे इंटर इंजिनिअरिंग स्टुडंट डिप्लोमा स्पोर्ट्स असोसिएशन (डी-२ झोन) अंतर्गत मुला-मुलींच्या हॉलीबॉल स्पर्धा उत्साहात पार पडल्या.
जिल्ह्यातील तब्बल १२ संघांच्या सहभागामुळे स्पर्धेला रंगत आली होती. स्पर्धेत शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे, भारती विद्यापीठ पुणे, एआयएसएसएमएस कॉलेज पुणे, जीएसपीएम कॉलेज हडपसर, ट्रिनिटी कॉलेज पुणे, एस. बी. पाटील कॉलेज इंदापूर, व्ही. पी. कॉलेज इंदापूर, यशोदा डिप्लोमा कॉलेज सातारा, के. बी. पी. कॉलेज सातारा, सोमेश्वर कॉलेज सोमेश्वरनगर आदी संघांनी सहभाग घेतला होता.
अत्यंत चुरशीच्या लढतींमध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे महाविद्यालयाने मुले व मुली दोन्ही गटांत विजेतेपद पटकावीत दुहेरी किताबावर मोहोर उमटवली, तर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनिअरिंग, माळेगाव महाविद्यालयाने दोन्ही गटांत उपविजेतेपद मिळवत दमदार कामगिरी केली.
स्पर्धा यशस्वी पार पाडण्यासाठी प्रा. उदय जगताप, प्रा. किरण कदम, धैर्यशील पवार, अनिल खलाटे, संग्राम खलाटे व मंगेश मोकाशी यांनी परिश्रम घेतले. या यशाबद्दल शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त रोहन देवकाते, धन्यकुमार जगताप, विराज खलाटे, राजेंद्र काटे, डॉ. मोहन नेवसे, प्रवीण पोंदकुले, नीलेश नलवडे, संस्थेचे सचिव डॉ. धनंजय ठोंबरे, तसेच प्राचार्य संदीप शहा यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले. संघ व्यवस्थापक म्हणून उमेश जगताप यांनी जबाबदारी पार पाडली.
03115
