मलकापूर अंतर्गत रस्त्यांची दुरावस्था
मलकापूरवासीयांच्या नशिबी खड्डेच खड्डे
पालिका निवडणुकीतील आश्वासने विरली हवेत; लाेकांची त्रेधातिरपीट कायम
राजेंद्र ननावरे ः सकाळ वृत्तसेवा
मलकापूर, ता. १६ : अनेक कॉलन्यांतील रस्ते दहा वर्षांपासून जैसे थे आहेत. त्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. वाहनधारकांना जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागत आहे. निवडणुकांत रस्ते करण्याचे दिलेली आश्वासने मात्र निवडणुका झाल्या की हवेत विरल्याचे चित्र आहे. सभापती निवडी झाल्या. मात्र, प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात कधी? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
शहरात बोटावर मोजण्याइतपत रस्त्यांची कामे झाली आहेत. अनेक कॉलन्यांतील अंतर्गत रस्ते खराब झाले आहेत. रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. रस्त्यावरून मार्ग काढताना नागरिक, वाहनधारकांचा जीव मेटाकुटीला येतो. पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये ना मुरूम, ना डागडुजी अशी अवस्था असल्याने नागरिकांत संताप आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी अंतर्गत रस्त्यांच्या चाळण झाली आहे. खडीकरण केलेल्या ठिकाणचे रस्ते उखडले आहेत. नागरिक व वाहनधारकांना ये-जा करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. अनेक रस्ते दहा वर्षे होऊन गेले, तरी त्यावर मुरूम, खडीकरण नाही, की कसलीही डागडुजी नाही. काही खड्ड्यांमध्ये भरलेली खडी रस्त्यावर पडल्यामुळे गाड्या घसरून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रस्त्यावरील खडी सर्वत्र पसरल्याने अनेक अपघात होऊन अनेकजण जायबंदी झाले. रात्रीच्या वेळी प्रवास करताना खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने वाहनधारकांची दमछाक होते. त्यातून मार्ग काढला जात आहे. महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ या मार्गावरून प्रवास करतात. याबाबत पालिकेचे दुर्लक्ष होत असून, कोणतेही गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांत नाराजी आहे.
प्रत्यक्ष रस्त्यांना निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले. निवडणुकीत आश्वासने दिली. निवडणूक झाल्या, आश्वासनेही झाली, आता सभापती निवडीही झाल्या. प्रत्यक्ष कामाला काही सुरुवात झाली नाही. किमान रस्त्यांची कामे तरी सुरू करावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.
त्रिमूर्ती कॉलनीचा रस्ता, गटार व्यवस्था गेली दहा वर्षांपासून झालेली नाही. कॉलनीतील लाेक दरवर्षी कर भरतात. वारंवार लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी मांडत आहेत. २०२२ पासून पालिकेमध्ये अर्ज देऊन पाठपुरावा केला आहे; पण त्याची दखल घेतली नाही. निवडणुकीपुरते फिरकणारे पुन्हा पाहणीही करायलाही येत नाहीत.
- विलास मोहिते,
सैन्य दलातील निवृत्त अधिकारी
सात वर्षांपासून कानाडाेळा
आगाशिवनगर येथील त्रिमूर्ती कॉलनीत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. सर्वत्र खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाल्यामुळे रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता कळेनासे झाले आहे. पालिकेच्या दुर्लक्षपणाबद्दल नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. या रस्त्याची गेल्या सात वर्षांपासून डागडुजी केली नसल्यामुळे दुरवस्था झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाने लक्ष घालून पावसाळ्यापूर्वी कॉलनीतील रस्त्याची दुरवस्था दूर करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
V96107
विलास मोहिते.
V96108
आगाशिवनगर : त्रिमूर्ती कॉलनीतील रस्त्याची झालेली दुरवस्था. (राजेंद्र ननावरे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
