मलकापूर ए.आय शिबीरास मोठा प्रतिसाद

मलकापूरमध्ये रोबोटिक कार्यशाळा
मलकापूर, ता. २२ : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेनेच्या शास्त्रीनगर शाखा व शहीद भगतसिंग क्रीडा मंडळाच्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना आधुनिक विज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी कोल्हापूर येथील डोक्यालिटी संस्थेचे प्रा. अजिंक्य पाटील यांच्या पुढाकाराने रोबोटिक कार्यशाळा झाली. त्यास प्रतिसाद मिळाला.
उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्या हस्ते कार्यशाळेस प्रारंभ झाला. प्रा. प्रकाश चोरगे, नगरसेवक नितीन काशीद-पाटील, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे श्री. साने, नगरसेविका अश्विनी शिंगाडे, महेश सोनवले, सुदाम ढापरे, नारायण गंधे, नरेंद्र लोहार, शाखाप्रमुख सुभाष भिलवडे, उपशाखाप्रमुख संजय चव्हाण, प्रवीण लोहार, शशांक खराटे, रोहित खराटे, शहाबाद शेख, साजिद शिकलगार, ओमकार काशीद, आदित्य पाटील, अमोल भिलवडे, अभिलाष भिलवडे, मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उपनगराध्यक्ष शिंदे म्हणाले, ‘‘प्रभाग क्रमांक एकमधील बाल विद्यार्थ्यांसाठी राबवलेला हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम मलकापूर नगरपालिकेसाठी रोड मॅप असेल. मलकापूर पालिका हद्दीत अशा प्रकारे नावीन्यपूर्ण उपक्रम शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येईल.
शिबिरास शास्त्रीनगर परिसरातील विद्यार्थ्यांनी उपस्थिती लावली. आयोजकाकडून विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. उपक्रम यशस्वितेसाठी डोक्यालिटी संस्था व शहीद भगतसिंग युवक मंडळ व शिवसेना शास्त्रीनगरचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले. प्रा. विशाल गंधे यांनी सूत्रसंचालन केले. नगरसेवक नितीन काशीद यांनी आभार मानले.
