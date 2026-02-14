लोणंद - मालोजीराजेचे प्रश्नमंजूशा स्पर्धेत यश.
विभागीय प्रश्नमंजूषा स्पर्धेमध्ये
मालोजीराजे विद्यालयाचे यश
लोणंद, ता. १४ : येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या मालोजीराजे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजमधील अनिरुद्ध गायकवाड, प्रथमेश गायकवाड, वेदांत क्षीरसागर यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या कर्मवीर प्रबोधिनीतर्फे घेतलेल्या विभागीय प्रश्नमंजूषा स्पर्धेत पाचव्या क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले.
स्पर्धेत मध्य विभागातील ३० संघांनी सहभाग नोंदवला होता. या यशाबद्दल रयत शिक्षण संस्थेच्या जनरल बॉडीचे सदस्य मिलिंद माने, जिल्हा परिषदेचे माजी समाजकल्याण सभापती आनंदराव शेळके- पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व पदाधिकारी, मालोजीराजे विद्यालय व ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत जाधव, उपप्राचार्य आबाजी धायगुडे, पर्यवेक्षक व्ही. बी. काटकर, गुरुकुल प्रमुख डी. टी. जाधव आदींनी अभिनंदन केले. विभाग प्रमुख टी. एस. पिलारे यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन लाभले. विद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यशस्वी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन केले.
लोणंद : कर्मवीर प्रबोधिनी विभागीय प्रश्नमंजूषा स्पर्धेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांसमवेत शिक्षक व कर्मचारी.
