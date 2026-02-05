माळशिरस तालुक्यात गाठीभेटीवर जोर
लोगो : माळशिरस तालुका
---
प्रचाराच्या अखेरच्या मिनिटापर्यंत मतदानाचे आवाहन
९ जि.प. गट अन् १८ पं.स. गणांसाठी चुरशीची लढत; उद्या मतदान
सुनील राऊत : सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते, ता. ५ : माळशिरस तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ९ गट व पंचायत समितीच्या १८ गणांसाठी आजपर्यंत शांततेत, मात्र चुरशीने प्रचार सुरू होता. बहुतेक ठिकाणी सरळ लढती असून, गुरुवारी प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी सर्वपक्षीयांनी प्रचार सभा, कॉर्नर सभा घेतल्या. प्रचाराच्या अखेरच्या मिनिटापर्यंत मतदारांच्या वैयक्तिक गाठीभेटींवर भर देण्यात आला. शुक्रवारी मतदारांना वैयक्तिक फोन, संदेशाद्वारे मतदानाचे आवाहन केले जाण्याची शक्यता आहे.
तालुक्यात पारंपरिक सत्ताधारी मोहिते- पाटील गट व विद्यमान आमदार उत्तमराव जानकर यांनी युती करून भाजपपुढे तगडे आव्हान उभे केले आहे. माजी आमदार राम सातपुते यांच्या विरोधात या दोन्ही प्रबळ गटांनी एकत्रितपणे काम केले.
माजी आमदार राम सातपुते हे त्यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते व चार महिन्यांच्या बाळासह सकाळपासून गावभेट दौरे, कॉर्नर बैठका यामध्ये व्यस्त होते. भाजपच्या वतीने आज (गुरुवारी) पिलीव व तांदूळवाडी येथे त्यांच्या सभा झाल्या.
मोहिते- पाटील गटातर्फे दहिगाव येथे संध्याकाळी खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, आमदार उत्तमराव जानकर व माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. तर निमगाव येथे शिवसेनेतर्फे माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांची सभा झाली.
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह- मोहिते पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते -पाटील, आमदार उत्तमराव जानकर यांच्यासह अर्जुनसिंह मोहिते- पाटील, वैष्णवीदेवी मोहिते- पाटील, स्वरूपाराणी मोहिते- पाटील, ज्येष्ठ नेते जयसिंह मोहिते- पाटील यांच्यासह विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी प्रचारात सक्रिय होते.
भाजपच्या वतीने माजी आमदार राम सातपुते, संस्कृती सातपुते यांच्यासह बाळासाहेब सरगर, अप्पासाहेब देशमुख, राजकुमार पाटील, हनुमंतराव सूळ, फत्तेसिंह माने- पाटील, बाबाराजे देशमुख, बाजीराव काटकर, शरदबापू मोरे, सुजय माने- पाटील, सोपानराव नारनवर, भानुदास राऊत यांच्यासह कार्यकर्ते पूर्ण ताकदीने प्रचारात उतरले होते.
तालुक्यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सभेनंतर मोठी जाहीर सभा झालेली नाही. दोन्ही गटांनी समाजनिहाय बैठका, वैयक्तिक संपर्क व मतदारांची नाराजी दूर करण्यावर भर दिल्याचे दिसून आले.
---
चौकटीत
निवडणुकीतील ठळक बाबी...
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताग्रहणानंतर गावपातळीवरील ही पहिलीच निवडणूक ठरत आहे.
- राज्यातील सत्तांतर व शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांची ही पहिलीच कसोटी आहे.
- उमेदवारांपेक्षा प्रबळ गटांची लढत ठळक असून, भाजप विरुद्ध भाजप विरोधक अशी सरळ लढत दिसत आहे.
- माजी आमदार राम सातपुते यांनी केलेली विकासकामे, शासनाकडून आणलेला निधी, आरोग्य मदत व लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव किती राहतो, हे या निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे.
