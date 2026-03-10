माळशिरस सभापतीपदी......?

लोगो : माळशिरस पंचायत समिती
---
NPT26B08821
विमल जानकर
---
NPT26B08822
प्रवीण वाघमोडे
---
NPT26B08823
वैष्णवीदेवी मोहिते-पाटील
---
NPT26B08825
रेश्मा माने
---
सभापतिपदासाठी जानकर-मोहिते पाटील गटात चुरस
विमल जानकर अन् वैष्णवीदेवी मोहिते-पाटील प्रमुख दावेदार; निवड गुरुवारी
सुनील राऊत : सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते, ता. १० : माळशिरस पंचायत समितीच्या सभापतिपदाची निवड गुरुवारी (ता. १२) होणार असून, हे पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. या निवडीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, आमदार उत्तमराव जानकर यांच्या पत्नी विमल जानकर आणि उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे पुतणे अर्जुनसिंह मदनसिंह मोहिते-पाटील यांच्या पत्नी माजी सभापती वैष्णवीदेवी मोहिते-पाटील या प्रमुख दावेदार मानल्या जात आहेत.
या दोघींपैकी एकीच्या गळ्यात सभापतिपदाची माळ पडणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, राज्यातील व जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष सध्या सत्तेबाहेर असल्याने राज्य सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी स्थानिक नेतेमंडळी नवी राजकीय समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मर्जी मिळविण्यासाठी शिवसेनेतून निवडून आलेल्या रेश्मा जगन्नाथ माने किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कै. एकनाथबुवा वाघमोडे यांचे नातू ॲड. प्रवीण हणमंत वाघमोडे यांचीही या पदासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, या नावांवर मोहिते-पाटील व जानकर गट एकमत होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
माळशिरस तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ९ आणि पंचायत समितीच्या १८ जागांसाठी अटीतटीची निवडणूक झाली होती. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व आमदार उत्तमराव जानकर यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी मिळून २७ जागा लढवल्या होत्या. त्यात पंचायत समितीच्या १८ पैकी १२ आणि जिल्हा परिषदेच्या ९ पैकी ७ जागांवर विजय मिळवला. तर माजी आमदार राम सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सर्व २७ जागा लढवत जिल्हा परिषदेच्या २ आणि पंचायत समितीच्या ६ जागा जिंकल्या.
---
चाैकट
संधी कुणाला? कार्यकर्त्यांना की कुटुंबीयांना?
सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये मोहिते-पाटील व जानकर गट सभापती- उपसभापती पद आपल्या कार्यकर्त्यांना देणार, की कुटुंबीयांनाच संधी देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या माजी सभापती वैष्णवीदेवी मोहिते- पाटील, विमल जानकर, ॲड. प्रवीण वाघमोडे आणि रेश्मा माने हे चार प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत.
