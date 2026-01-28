माळशिरस शहर व परिसरात प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
माळशिरस ः तहसील कार्यालयात ध्वजवंदन करताना तहसीलदार सुरेश शेजूळ.
माळशिरसमधील विविध कार्यालयात ध्वजवंदन उत्साहात
शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कवायतीचे सादरीकरण; गुणवंतांचा केला सन्मान
माळशिरस, ता. २८ ः माळशिरस येथील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये तसेच विविध शाळा, महाविद्यालयांमध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध कवायतीचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी विविध स्पर्धांमध्ये यश मिळविलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
तहसील कार्यालय ः तहसीलदार सुरेश शेजूळ यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार अमोल कदम, महसूल नायब तहसीलदार सिद्धनाथ जावीर, निवडणूक नायब तहसीलदार प्रवीण सूळ यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, माजी स्वातंत्र्य सैनिक, निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते. माजी स्वातंत्र्य सैनिक, निवृत्त अधिकारी यांचा सन्मान करण्यात आला.
न्यायालय ः येथील न्यायालयात जिल्हा नायाधीश आर. व्ही. ताम्हाणेकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
पंचायत समिती कार्यालय ः येथील पंचायत समिती कार्यालयात पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी रघुनाथ पांढरे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
नगरपंचायत कार्यालय ः नगरपंचायत कार्यालयात नगराध्यक्ष प्राजक्ता ओहोळ यांच्याहस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी माजी नगराध्यक्ष अप्पासाहेब देशमुख, मुख्याधिकारी सुमित जाधव, नगरसेवक, प्रतिष्ठीत नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती.
तालुका कृषी कार्यालय ः तालुका कृषी कार्यालयात तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब रूपनवर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी मंडल अधिकारी, कृषी सहायक, कर्मचारी उपस्थित होते.
पाटबंधारे कार्यालय ः पाटबंधारे कार्यालयात सहा अभियंता (श्रेणी १) श्रवण नहार यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी सर्व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
वनविभाग माळशिरस ः येथील वन क्षेत्रपाल कार्यालयात वनक्षेत्र अधिकारी राजू आटोळे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी सर्व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
वीजवितरण कार्यालय ः वीजवितरण कार्यालयात शाखा अभियंता शीतल डोळे यांचे हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
पोलिस ठाणे ः येथील पोलिस ठाण्यात निरीक्षक विकास दिंडूरे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी एपीआय स्वाती पवार, संदीप गोसावी यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.
गोपाळराव देव प्रशाला, आगाशे कनिष्ठ महाविद्यालयात ः संस्थेचे सचिव रामभाऊ दोशी यांनी ध्वजवंदन केले. यावेळी मुख्याध्यापक धनंजय केसकर, सर्व संचालक, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
समीर गांधी महाविद्यालय, विष्णुपंत कुलकर्णी इंग्लिश स्कूल ः सहसचिव राजाराम ढाले यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी प्राचार्य देविदास गेजगे, प्रा. अपर्णा इनामदार सर्व संचालक, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते.
श्रीनाथ विद्यालय, इंडियन मॉडेल स्कूल ः सचिव रावसाहेब देशमुख यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी मुख्याध्यापक योगेश गुजरे यांच्यासह सर्व संचालक शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित होते.
