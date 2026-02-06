जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदानासाठी साहित्यासह कर्मचारी रवांना
माळशिरस : येथील शासकीय धान्य गोदामात निवडणुकीचे साहित्य ताब्यात घेतलेले कर्मचारी.
आज ९ गट, १८ गणांसाठी ३६३ केंद्रांवर मतदान
४७ एसटी बसने मतदानाच्या साहित्यासह कर्मचारी केंद्रांकडे रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस, ता. ६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उद्या (ता. ७) मतदान होणार असून, या मतदान प्रक्रियेसाठी मतदान साहित्यांसह अधिकारी व कर्मचारी रवाना झाले असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी विजया पांगारकर यांनी दिली.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या नऊ गटांसाठी व पंचायत समितीच्या १८ गणांसाठी एकूण ३६३ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. मतदानाची वेळ सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० अशी राहणार आहे. यासाठी आज (शुक्रवारी) माळशिरस येथील शासकीय धान्य गोदामातून मतदान साहित्याचे वाटप करून कर्मचारी व अधिकारी आपापल्या मतदान केंद्रांकडे रवाना झाले.
सकाळपासूनच धान्य गोदाम परिसरात अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांची मोठी गर्दी झाली होती. कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण दिल्यानंतर मतदान केंद्रनिहाय साहित्य वाटप करण्यात आले.
या निवडणुकीच्या मतदानासाठी ३६३ मतदान केंद्रे आहेत. ३६३ केंद्रांसाठी ३६३ बॅलेट युनिट, ३६३ कंट्रोल युनिट व १०८ राखीव अशी ४७१ मतदान यंत्रे तयार करण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रांसाठी ३६३ केंद्राध्यक्ष, ३६३ सहायक केंद्राध्यक्ष, इतर अधिकारी ७२६, शिपाई ३६३ व ३७ झोनल अधिकारी यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक पोलिस अथवा एक होमगार्ड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मतदान केंद्रांवर जाण्यासाठी ८२ मार्ग तयार करण्यात आले असून, मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी ४७ एसटी बस, ३५ जीपगाड्यांच्या व्यवस्था करण्यात आली.
पोलिसांच्या अनुपस्थितीवर निवडणूक अधिकाऱ्यांची नाराजी
मतदान साहित्य ताब्यात घेताना काही ठिकाणी पोलिस कर्मचारी नेमून दिलेल्या पथकासोबत उपस्थित राहात नसल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी विजया पांगारकर यांनी वारंवार स्पीकरद्वारे सूचना देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना बोलावून सूचना देत कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
