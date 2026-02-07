लोगो : माळशिरस तालुका
माळशिरस : तालुक्यातील भांबुर्डी (चाहूर वस्ती) येथे माजी आमदार राम सातपुते व त्यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
दोन्ही गटांकडून ईव्हीएम पूजनाने मतदानास प्रारंभ
सातपुते विरुद्ध मोहिते पाटील-जानकर गट लढतीत चुरशीने मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते, ता. ७ : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या नऊ जागांसाठी आणि माळशिरस पंचायत समितीच्या १८ जागांसाठी माळशिरस तालुक्यात शनिवारी (ता. ७) अतिशय चुरशीने मतदान झाले. सकाळपासून तालुक्यातील सर्वच्या सर्व ३६३ मतदान केंद्रांवर सर्व उमेदवारांचे प्रतिनिधी, स्थानिक महत्त्वाचे कार्यकर्ते मतपेटीच्या पूजनापासून हजर होते. विशेष म्हणजे, ही निवडणूक दोन्ही गटांकडून अतिशय प्रतिष्ठेची झाली आहे.
माजी आमदार राम सातपुते (भाजप) विरुद्ध मोहिते- पाटील परिवार, खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील आणि सोबतीला आमदार उत्तमराव जानकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) अशी अतिशय चुरशीची लढत या ठिकाणी पाहावयास मिळाली. कारण, मोहिते- पाटील आणि उत्तमराव जानकर हे दोघे एकत्र येऊन सुद्धा माजी आमदार राम सातपुते यांनी सर्वच्या सर्व २७ जागी भाजपच्या कमळ चिन्हावर उमेदवार उभे केले आहेत.
मोहिते- पाटील व जानकर यांच्या वतीने प्रचाराची धुरा खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, आमदार उत्तमराव जानकर, माजी उपसभापती अर्जुनसिंह मोहिते- पाटील, ज्येष्ठ नेते जयसिंह मोहिते- पाटील, स्वरूपाराणी मोहिते- पाटील, माजी सभापती वैष्णवीदेवी मोहिते- पाटील यांनी सांभाळली होती. आजही मतदाना दिवशी हेच लोक प्रत्येक मतदान केंद्रावर भेटीगाठी घेऊन कार्यकर्त्यांना सक्रिय करताना दिसत होते.
भाजपच्या वतीने माजी आमदार राम सातपुते व त्यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन प्रत्येक मतदान केंद्राला भेटी देताना दिसल्या.
ठळक बाबी...
- सकाळी थंडी जास्त असल्यामुळे साडेनऊपर्यंत १४२७१ महिला व ६४५० पुरुष असे एकूण २०७२१ (६.५१ टक्के) जणांनी मतदान केले.
- सकाळी ११.३० पर्यंत १९.४४ टक्के म्हणजे ६१८७५ जणांनी मतदान केले.
- दुपारी दीडपर्यंत एक लाख ७ हजार ९२८ (३३.९१ टक्के) जणांनी मतदान केले. यामध्ये सर्वात कमी मतदान बोरगाव येथे २९ टक्के व सर्वात जास्त मतदान संग्रामनगर येथे सुमारे ३८.१९ टक्के झाले.
