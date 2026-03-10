चिमुकल्यांच्या कलाविष्कारांनी केले मंत्रमुग्ध
चिमुकल्यांच्या कलाविष्कारांनी केले मंत्रमुग्ध
मलवडीत प्राथमिक शाळेचे स्नेहसंमेलन उत्साहात; मान्यवरांची उपस्थिती
दहिवडी, ता. १० : मलवडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन मोठ्या उत्साहात झाले. या वेळी चिमुकल्या कलाकारांनी सादर केलेल्या कलाविष्कारांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.
गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, शिक्षण विस्तार अधिकारी विजय गंबरे, केंद्रप्रमुख साधना झणझणे, सरपंच दीपाली जगदाळे यांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचे व शाळेचे कौतुक करताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर समाधान व्यक्त केले.
इयत्ता पहिली ते चौथीच्या ९५ विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या आदिवासी गीतापासून ते ठसकेबाज लावणी सादर केली. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची संस्कृती आणि विविधता यांचे दर्शन विद्यार्थ्यांनी घडविले. अनुष्का इंगळे या विद्यार्थिनीने अस्खलित इंग्रजीतून आपले मनोगत मांडताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. इयत्ता दुसरीत शिकत असलेल्या प्रणम्य जाधव याने खंडेरायाच्या वेशात इयत्ता दहावीचे इंग्रजी विषयाचे पुस्तक वाचून सर्वांना अचंबित केले. सत्तावीस अंकापर्यंत संख्या एका दमात वाचणाऱ्या श्रेयस मिसाळ याने शाळेची गणितातील घोडदौड दाखवून दिली. छत्रपती शिवराय यांच्या संपूर्ण चरित्रावर सोयरा जाधव हिने रचलेली अफलातून कविता ऐकताना श्रोते भान हरपून गेले. याप्रसंगी वर्षभरामध्ये घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा, स्पर्धा परीक्षा यांचे बक्षीस वितरण करण्यात आले. प्रशांत जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापक नितीन नाळे यांनी आभार मानले.
.............
07361
मलवडी : बहारदार नृत्य सादर करताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे बालकलाकार. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.