गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांची धावपळ
मंचर, ता. १० : इराण-इस्राईल-अमेरिका यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गॅसच्या उपलब्धतेबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून मंचर (ता.आंबेगाव)परिसरात नागरिकांची सिलिंडरसाठी धावपळ सुरू आहे. ऑनलाइन बुकिंगसाठी असलेली प्रणाली शनिवार (ता. ७)पासून डाऊन असल्याने घरगुती गॅस मिळेल की नाही, या चिंतेने नागरिकांनी गॅस विक्री केंद्रांवर गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे.
मंचर येथे मंगळवारी (ता. १०) दुपारी अनेक नागरिक भर उन्हात गॅस सिलिंडरसाठी दुकानांसमोर रांगेत उभे होते. घरगुती गॅसच्या दरात ६० रुपये वाढ झाली असली तरी संभाव्य तुटवड्याच्या भीतीने नागरिक आगाऊ सिलिंडर घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन गॅसचे दर स्थिर असून १५ किलोच्या सिलिंडरसाठी सुमारे ३०० रुपये आकारले जात आहेत. उत्तर पुणे जिल्ह्यात दररोज सुमारे ५०० पेक्षा अधिक ऑक्सिजन सिलिंडरची गरज भासते. आंबेगाव तालुक्यात दर महिन्याला सुमारे २८ हजार घरगुती गॅस सिलिंडरची मागणी असून एचपी, इंडियन ऑईल, भारत गॅस व रिलायन्स या कंपन्यांकडून नियमित पुरवठा केला जात असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, लग्नसराई व यात्रांचा हंगाम सुरू असल्याने व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार व्यावसायिकांनी केली आहे. याबाबत मंचर नगरपंचायतीच्या नगरसेविका मालती थोरात यांनी तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांच्याकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.
ऑर्गन गॅसच्या दरात दुप्पट वाढ
स्टील वेल्डिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑर्गन गॅसच्या दरात मात्र मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वी १४ किलोच्या सिलिंडरसाठी सुमारे ४०० रुपये आकारले जात होते; आता हा दर दुप्पट होऊन ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती मंचर येथील ऑर्गन गॅस पुरवठादार शुभम जगदाळे व प्रशांत निघोट यांनी दिली. आंबेगाव, खेड व जुन्नर तालुक्यात वेल्डिंग व्यवसायासाठी दररोज सुमारे ७०० पेक्षा अधिक ऑर्गन गॅस सिलिंडरची गरज भासते. हे सिलिंडर तळवडे येथून मागवले जातात, असे त्यांनी सांगितले.
घरगुती व व्यावसायिक गॅस वितरणाबाबत महसूल विभाग विशेष लक्ष ठेवून आहे. सध्या गॅसची कोणतीही टंचाई नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सर्वांना वेळेवर गॅस सिलिंडर मिळेल, यासाठी योग्य नियोजन करण्यात आले आहे.
- डॉ. सचिन वाघ, तहसीलदार
