जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
मंगळवेढ्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रशिक्षण
मंगळवेढा, ता. ६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना
पंढरपूर रस्त्यावरील शासकीय धान्य गोदाम येथे मतदान प्रक्रिया निर्भय, पारदर्शक व कायद्याच्या चौकटीत पार पडण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी दोन सत्रात प्रशिक्षण देत सूचना दिल्या.
यावेळी निवासी नायब तहसीलदार शिरीषकुमार शहापुरे यांनी ईव्हीएमबाबत मार्गदर्शन केले. मॉकपोल, मतदार ओळख प्रक्रिया याबाबत माहिती दिली. प्रशिक्षणासाठी केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी एक, दोन, तीन, व बूथवरील परिचरसह प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते. टीमद्वारे प्रत्यक्ष व व्हिडिओ दाखवून प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. निवडणूक प्रशिक्षण क्लासरूम व हँडसॉन प्रात्यक्षिक पूर्ण झाल्याने निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली. त्यामुळे आगामी मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, असा विश्वास सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी व्यक्त केला.
या बरोबरच टपाली मतदान कक्षामार्फत निवडणूक कर्तव्यात असलेल्या अधिकारी कर्मचारी टपाली मतदान सुविधा केंद्र उभारणी केली आहे. नोडल अधिकारी स्रीमती मिसाळ तसेच सहायक नोडल अधिकारी बालाजी टेकाळे, संदेश मराठे सह कर्मचाऱ्यांनी कामकाज पाहिले.
