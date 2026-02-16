अवताडे शुगर अँड डिस्टलरीच्या गाळप हंगामाची सांगता
MGV26B15361
मंगळवेढा : नंदूर (ता. मंगळवेढा) येथील आवताडे शुगर ॲण्ड डिस्टिलरीज प्रा. लि कारखान्याच्या साखर पोती पूजन करताना ह.भ.प.श्रीमती पार्वती आवताडे, सुनीता पवार, अंजली आवताडे व इतर मान्यवर.
नंदूरमध्ये अवताडे शुगरच्या
ऊस गाळप हंगामाची सांगता
.........
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. १६ : तालुक्यातील नंदूर येथील आवताडे शुगर ॲण्ड डिस्टिलरीज प्रा. लि कारखान्याचा यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाचा सांगता समारंभ मान्यवरांच्या उपस्थित नुकताच पार पडला.
यावेळी साखर कारखान्यातील उत्पादित ४ लाख २५ हजार ५५५ साखर पोत्यांचे पूजन अखिल भारतीय वारकरी मंडळाच्या जिल्हाध्यक्षा ह.भ.प.श्रीमती पार्वती आवताडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सुनीता पवार, अंजली आवताडे, सुकेशिनी आवताडे, करुणा शिवशरण, सावित्री कोंडूभैरी, प्रतीक्षा मेटकरी, विजया गुंगे, तरन्नुम दारुवाले, नीला आटकळे, कुर्मदास चटके आदी उपस्थित होते
यावेळी बोलताना अध्यक्ष संजय आवताडे म्हणाले की, ऊस टंचाई असूनही कारखाना प्रशासनाने दिवसरात्र काम करत उच्चांकी गाळप करत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल कारखान्याचे चेअरमन संजय आवताडे व मार्गदर्शक आमदार समाधान आवताडे यांनी कारखान्यास सहकार्य केलेल्या सर्व यंत्रणांचे आभार मानले. यावेळी त्यांनी कारखाना कर्मचाऱ्यांना ७ दिवसांचा पगार बक्षीस म्हणून देण्यात येत असल्याची घोषणाही केली. यावेळी विक्रमी ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांचा व उच्चांकी ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांसह रमेश भांजे, हणमंत दुधाळ, प्रदीप खांडेकर, विनायक यादव, अर्जुन म्हल्लाळे, श्रीकांत गणपाटील, बाळासाहेब ताड, सोमनाथ हुशारे, बाबा कोंडूभैरी यांचा सन्मान केला.
----