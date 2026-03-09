सत्ताधार्याकडून आकडे फुगवून जनतेची दिशाभूल :- अॅड साळुखे
मंगळवेढा ः सर्व पक्षांच्या वतीने प्रांताधिकारी यांना निवेदन देताना ॲड. कोमल साळुंखे प्रा. लक्ष्मण ढोबळे सुरेश कांबळे नारायण गोवे मारुती वाकडे आदी.
प्रलंबित प्रश्नांवर सर्वपक्षीय मोर्चा
मंगळवेढ्यात जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. ९ : तालुक्यात जलजीवन मिशन, भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, जनावरांच्या छावण्यांची थकीत देयके तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधीचा तुटवडा असताना सरकार आकडे फुगवून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राज्य उपाध्यक्षा अॅड. कोमल साळुंखे यांनी केला. जनतेच्या प्रश्नांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ढोबळे कुटुंबासोबत येणाऱ्यांना घेऊन संघर्ष करू, तर साथ न देणाऱ्यांना तिथेच सोडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत आणि निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, या मागणीसाठी दामाजी चौक ते प्रांत कार्यालय दरम्यान काढण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय मोर्चाच्या समारोपावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी प्रा. डॉ. लक्ष्मणराव ढोबळे, मनसेचे नारायण गोवे, पंचायत समिती सदस्य सुरेश कांबळे, नगरसेविका विद्यागौरी अवघडे, मारुती वाकडे, राजेंद्र चेळेकर, काका मोरे, पांडुरंग जावळे, ज्ञानेश्वर कोंडूभैरी, देवदत्त पवार, दीपाली शिंदे, आयेशा शेख, क्रांती दत्तू, पोपट पडवळे, एकनाथ फटे, सागर गुरव, महादेव मुदगूल आदी उपस्थित होते.
‘लाडकी बहीण लाभाच्या प्रतीक्षेत’
अॅड. साळुंखे म्हणाल्या, जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान २१ गावांमध्ये फिरताना अनेक समस्या समोर आल्या. त्या सोडविण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला असून निवडणुकीपेक्षा जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना थकबाकीमुळे बंद आहे, जलजीवन योजनेसाठी निधी मिळत नाही, छावण्यांची देयके सात वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे लाभार्थी केवायसी करूनही प्रतीक्षेत आहेत. मोर्चानंतर मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले. सूत्रसंचालन राजेंद्र चेळेकर यांनी केले.
