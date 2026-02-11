शहरातील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी विषय सुचवा : सुनंदा आवताडे
मंगळवेढ्यातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी विषय सुचवा
नगरध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांचे आवाहन; मूलभूत सुविधांसाठी आग्रही राहणार
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. ११ ः मंगळवेढा शहरात विकासासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना व शहरातील विकासकामांना मंजुरी देण्यासाठी नगरसेवक व नागरिकांना विषय सुचवावेत, असे आवाहन नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी नगरसेवकासह व शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांना केले.
मंगळवेढा नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा व विशेष सर्वसाधारण सभेचा अजेंडा काढण्यासाठी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी प्रभागातील विकासकामे सुचविण्याबाबत मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या सर्व नगरसेवकांना लेखी पत्र दिले. तर शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनाही धोरणात्मक विकासकामांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विषय देण्याबाबत आवाहन केले आहे. नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांच्या या लोकाभिमुख निर्णयामुळे नगरपरिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वच राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांना व प्रतिष्ठित नागरिकांना विकास कामाबाबत लोकाभिमुख कामकाजाची सुरवात झाली.
शहरातील सार्वजनिक विकासकामांना समाविष्ट करण्यासाठी आपणाकडून लेखी स्वरूपात विकास कामांचे विषय तत्काळ देऊन लोकसन्मानाचा आदर करावा. जेणेकरून सर्वसाधारण सभा व विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये सदर विषय मंजूर करून लोकाभिमुख विकास कामांना मंजुरी देता येईल, मंगळवेढा अशी विनंती केली आहे.
तसेच चला एकत्र येऊया! स्वच्छ, सुंदर व विकासाभिमुख मंगळवेढा शहराची निर्मिती करूयात ! असे विकासाभिमुख आवाहन केले. नगराध्यक्षांनी निवडणुकीतील विरोध किंवा राजकीय गटातटाच्या राजकारणाला महत्त्व न देता, शहराच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे.
------
कोट MGV26B15305
- शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा व धोरणात्मक विकासकामांसाठी नगरपरिषदेमध्ये जनतेने आपल्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सन्मानाने पाठविले. त्या लोक सन्मानाचा आदर करणे व आपल्या प्रश्नांची विचारपूस करून त्या समस्या सोडविणे ही थेट जनतेतून निवडून आलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून माझे कर्तव्य आहे.
- सुनंदा आवताडे, नगराध्यक्षा, मंगळवेढा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.