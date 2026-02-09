जि.प.व पंचायत समितीवर आ.आवताडे दुसय्रांदा बाॅस
मंगळवेढा तालुका
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर आमदार आवताडे दुसऱ्यांदा बॉस
मंगळवेढा, ता. ८ : जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजप आमदार समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीवर दुसऱ्यांदा वर्चस्व प्रस्थापित झाले. नगरपालिका निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर आ. आवताडे यांनी गट-गणांच्या निवडणुकीत मोठे यश मिळवले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ४ व पंचायत समितीच्या ८ जागांसाठी ७ फेब्रुवारी ६५.५० टक्के इतके मतदान झाले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी मदन जाधव यांच्या अधिकाराखाली कडक पोलिस बंदोबस्तात मतमोजणी प्रारंभ केला. पहिल्यांदा दामाजीनगर गटाची मतमोजणी झाली. त्यामध्ये भाजपचे रमेश भांजे हे १३८२ मतांनी विजयी झाले. यापूर्वी ते पंचायत समिती सदस्य होते. दामाजीनगर गणात जयश्री शिंदे या आघाडीच्या उमेदवार ३४८ मतांनी विजयी झाल्या. बोराळे पंचायत समिती गणात भाजपच्या जयश्री कवचाळे या २१३५ मतांनी विजयी झाल्या. हुलजंती गटात भाजपच्या संगीता दुधाळ या ७१४७ मतांनी विजयी झाल्या. गत महिन्यात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली. मरवडे गणामध्ये मोहिनी गणपाटील यांनी १३९९ मतांनी विजय मिळवला. हुलजंती गणामध्ये मल्लिकार्जुन मल्लाळे ३७६७ मतांनी विजयी झाले. भोसे गटामध्ये माजी सभापती प्रदीप खांडेकर हे १२९८ मतांनी विजयी झाले. नंदेश्वर गावात मिळालेले १२१४ चे मताधिक्य त्यांच्या विजयाला कारणीभूत ठरले. रड्डे गणामध्ये तीर्थक्षेत्र आघाडीचे सुरेश कांबळे हे ३९१ मतांनी विजयी झाले. त्यांनी २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या पराभवाचा बदला घेत माजी सभापती दत्तात्रय कांबळे यांचा पराभव केला. भोसे गणात डॉ.आप्पासाहेब निकम हे ३४२ मतांनी विजयी झाले. तर लक्ष्मी दहिवडी गटात करुणा शिवशरण यांनी ५६२५ मतांनी विजय मिळवला. या ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या उमेदवार कोमल ढोबळे यांचा पराभव झाला. कविता खडतरे यांनी घेतलेली ५५४६ मते पराभवास करणीभूत ठरली. या गणामध्ये चोखामेळा गणामध्ये संगीता लेंडवे या आघाडीच्या उमेदवाराने निवडणुकीपूर्वीच आपला पाठिंबा यांनी दिपाली ताड यांना जाहीर केला. तरी देखील संगीता लेंडवे यांना ३२६२ पेक्षा अधिक मते मिळाली तर लक्ष्मी दहिवडी पंचायत समिती गणमध्ये विनायक यादव हे ३५९८ मतांनी विजयी झाले. त्यांनी आघाडीच्या काका मोरे यांचा पराभव केला. शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष आबा लांडे यांना फक्त ३४० इतकी मते मिळाली. पंचायत समितीचे आरक्षण सभापती पदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे चोखामेळानगर, मरवडे आणि बोराळे या पंचायत समिती गणातून विजयी होणाऱ्या महिलांना सभापती पदाची संधी मिळणार आहे. मात्र, तिन्ही जागा या भाजपने पटकावल्यामुळे सभापती भाजपचा होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. आ.समाधान आवताडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यापूर्वी पंचायत समितीचे पाच सदस्य विजय झाले होते. आता त्यामध्ये एका सदस्याची भर पडली तर जिल्हा परिषदेचे तीन विजयी झाले होते. त्यामध्ये आणखीन एका सदस्याची भर टाकत वर्चस्व कायम ठेवले.
---
राष्ट्रवादी काँग्रेस शून्य
राष्ट्रवादी काँग्रेसला या निवडणुकीत खाते उघडता आले नाही. नगरपालिकेच्या पराभव नंतर आ.अवताडे यांनी निवडणूक गांभीर्याने घेत नियोजनबद्ध प्रचार यंत्रणा हाताळली. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यांना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला एका जागेवर उमेदवार उभा केले परंतु विजयापर्यंत नेता आले नाही. नगरपालिका निवडणुकीत निर्माण झालेला अतिआत्मविश्वास तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीला नडला. चोखामेळा नगर मधील संगीता लेंदवे यांनी प्रचाराला सुरवात करण्यापूर्वी भाजप उमेदवाराला पाठिंबा दिला. तरीही ३२६२ मते त्यांना मिळाली.
----
