जिल्हा परिषद पंचायत समिती साठी 27 हजार मताची वाढ साहित्य केंद्रावर रवाना
मंगळवेढा : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदानाचे साहित्य वाटप करताना कर्मचारी.
१८९ केंद्रांवर १.६९ लाख मतदार करणार मतदान
यंदा मतदार संख्येत २७ हजारांची वाढ; १,२६४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. ६ : तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मंगळवेढा तालुक्यात मतदार संख्येत २७ हजार ३४१ इतकी वाढ झाली आहे. उद्या होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेसाठी १,२६४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आवश्यक मतदान साहित्य एसटी बस व खासगी वाहनांतून आज (शुक्रवारी) मतदान केंद्रांवर पाठवण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तालुक्यात १ लाख ४२ हजार १९५ मतदार होते. यंदा ही संख्या वाढून १ लाख ६९ हजार ५३६ झाली आहे.
जिल्हा परिषद गटनिहाय मतदारसंख्या पुढीलप्रमाणे - हुलजंती ४३,७१४, दामाजीनगर ३७,१४४, भोसे ४४,७२८, लक्ष्मी दहिवडी ४३,९५०.
तालुक्यात एकही मतदान केंद्र संवेदनशील नसल्याने मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मात्र निवडणूक अत्यंत हाय व्होल्टेज झाल्याने प्रत्येक मतदार मतदानासाठी आणण्यावर सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा भर दिसून येत आहे.
तालुक्यातील १८९ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी २४ एसटी बसगाड्या, ३ क्रुझर वाहने तसेच १६ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी १८९ मतदान केंद्रांवर १,२६४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यक मतदान साहित्य आज (शुक्रवारी) मंगळवेढ्यातून वितरित करण्यात आले असून, कर्मचाऱ्यांना ने-आण करण्यासाठी पुरेशी वाहन व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- मदन जाधव, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी
