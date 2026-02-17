प्रवीण खवतोडे नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस मंगळवेढा
MGV26B15367
गटारी बंदिस्त करण्याला प्राधान्य
मंगळवेढा ः मागील टर्ममध्ये अनेक विकास कामे केली. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येमुळे केलेल्या सुविधा देखील आता कमी पडू लागल्या आहेत. नव्याने प्रभागातील मूलभूत प्रश्न सोडवताना कोणताही राजकीय दुजाभाव करणार नाही. प्रामुख्याने या प्रभागांमध्ये असलेल्या गटारी या उघड्या आहेत. त्या गटारी बंदिस्त करण्याला या पंचवार्षिकमध्ये प्राधान्य राहील. नगरपालिका कामाचा अनुभव असल्यामुळे प्रभागातील विकासकामे करताना अधिक सोयीची होणार आहेत. याशिवाय संत रोहिदास सांस्कृतिक भवन, संत सेनामहाराज सांस्कृतिक भवन, बोराळे नाका नागोबा मंदिर सुशोभीकरण, प्रभागात प्रधान मंत्री आवास योजना व रमाई घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवणार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव मैदान सुशोभीकरण करणार, प्रभागात स्वच्छता, पाणी, लाईट सुविधा देण्याला प्राधान्य राहील,
प्रवीण खवतोडे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस मंगळवेढा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.