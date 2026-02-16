शिवतीर्थावरील टाऊन हॉलला छत्रपती शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन नाव देण्याची मागणी
मंगळवेढा ः शिवतीर्थावरील टाऊन हॉलला छत्रपती शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन नाव देण्याची मागणी करताना मान्यवर.
टाऊन हॉलला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्याची मागणी
मंगळवेढा : येथील शिवप्रेमी चौकातील शिवतीर्थावर नगरपरिषदेच्या वतीने उभारण्यात येत असलेल्या टाऊन हॉलला छत्रपती शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन असे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळाच्या वतीने नगराध्यक्षा सुनंदाताई आवताडे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली. यावेळी नगरसेविका सीमाताई बुरजे यांच्यासह प्रा. विनायक कलुबर्मे, सतीश दत्तू, चंद्रकांत काकडे, अरुण गुंगे, सागर जाधव, सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळाचे पदाधिकारी, शिवभक्त उपस्थित होते. शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला असून, अनेक संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत २० डिसेंबर १६६५ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज दोन दिवस मुक्कामी होते. सद्यःस्थितीत शिवप्रेमी चौकामध्ये असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात आल्याने शहराच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. सदर जागा शिवतीर्थ म्हणून ओळखली जात आहे अशा पवित्र जागेवर नगरपरिषदेच्या वतीने टाऊन हॉल उभारणी झाली असून, सदर टाऊन हॉल छत्रपती शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन असे नाव देण्यात यावे, अशी समस्त मंगळवेढेकरांची देखील मागणी आहे.
