Kunabi Certificate: पुण्यात कुणबी दाखल्यासाठी ठरलाय हजारो रुपयांचा रेट?; एजंट अन् मराठा तरुणाच्या संवादाची क्लीप व्हायरल

पुणे : ज्या मराठा समाजाच्या कुणबी म्हणून नोंदी सरकार दप्तरी सापडल्या आहेत. त्यांना कुणबी दाखल्यांचं वाटप सध्या केलं जात आहे. पण हे दाखले देण्यासाठी हजारो रुपयांची लाच स्विकारली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड इथं हा प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भात एक ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली आहे. (Maratha Reservation Bribe for Kunabi Certificate in Pune Districts Khed audio clip viral at social media)