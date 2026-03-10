कवी संमेलनाने मरवडे फेस्टिव्हलला थाटात आरंभ
मरवडे (ता. मंगळवेढा) ः फेस्टिवलच्या कवी संमेलनात कविता सादर करताना गुंजन पाटील.
माणसातला दुरावा सलतो मला; माझ्या कवितेने हे अंतर मिटावे!
काव्यसंमेलनात कवींची साद; मरवडे फेस्टिव्हलचे थाटात उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. १० : राजकीय, सामाजिक आणि उपहासात्मक कवितांसोबतच शेतकऱ्यांच्या दुःखावर भाष्य करत राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या कवींनी आपल्या काव्यरचना सादर केल्या. छत्रपती संभाजीनगर येथील कवयित्री गुंजन पाटील यांच्या प्रेमकवितांनी वातावरण भारावून गेले. ‘माणसातला हा दुरावा सलतो मला, माझ्या कवितेतून हे अंतर मिटावे,’ अशी भावनिक साद त्यांनी घातली. निमित्त होते मरवडे फेस्टिव्हलमधील काव्यसंमेलनाचे.
मरवडे येथील छत्रपती परिवाराच्या वतीने आयोजित मरवडे फेस्टिव्हलचे उद्घाटन माजी मंत्री प्रा. डॉ. लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी धनश्री परिवाराचे संस्थापक प्रा. शिवाजीराव काळुंगे उपस्थित होते. कार्यक्रमास सहायक कामगार आयुक्त दत्तात्रय पवार, पंचायत समिती सदस्य सुरेश कांबळे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, आबासाहेब लांडे, दौलतराव माने, काँग्रेस शहराध्यक्ष ॲड. राहुल घुले, मनसेचे नारायण गोवे, डॉ. राजेंद्र जाधव, माणिकराव पवार, गोविंदराव चौधरी, अंबादास पवार, संभाजी रोंगे आदी उपस्थित होते.
पहिल्या दिवशी कवी संमेलनात दंगलकार नितीन चंदनशिवे यांनी “असेल इथेच कुठेतरी असेल” ही राजकीय उपहासात्मक कविता सादर केली. प्रा. रोहित देशमुख यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी व कष्टकरी वर्गाच्या वेदना मांडत “कोणी बाप विकत घेता का बाप?” ही कविता सादर केली. या कवी संमेलनात प्रा. लता ऐवळे, वर्षा चौगुले, ॲड. महादेव कांबळे, सूर्याजी भोसले, शिवाजी सातपुते, रोहित शिंगे यांनीही विविध काव्यरचना सादर करून रसिकांची दाद मिळवली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कवी इंद्रजीत घुले यांनी केले.