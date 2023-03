Pimpri: चिखलीत भंगाराच्या गोदामाला भीषण आग

By

चिखलीतील कुदळवाडी येथील भंगारच्या गोदामाला अचानक आग लागली. यामध्ये भंगारचे साहित्य जळाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Massive Fire Breaks Out At A Scrap Godown In Pimpri )

आगीची माहिती मिळताच पिंपरी चिंचवड महापालिका अग्निशमन दलाच्या पिंपरीच्या मुख्य केंद्रासह चिखली, तळवडे, भोसरी आदी उपकेंद्राच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दूरपर्यंत धूर पसरल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.

ही आग नेमकी कशामुळे लागली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चार दिवसापूर्वी चिंचवडमध्येही दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली होती.