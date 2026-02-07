पाचगणी : पाचगणीत ''मास्टर्स हॉकी कार्निव्हल''चा दिमाखदार शुभारंभ; ऑलिम्पियन विक्रम पिल्ले यांच्या खेळाने वेधले लक्ष
‘मास्टर्स हॉकी कार्निव्हल’ला पाचगणीत प्रारंभ
देशभरातून खेळाडू दाखल; ऑलिंपियन विक्रम पिल्लेंच्या खेळी लक्षवेधी
पाचगणी, ता. ७ : येथील संजीवन विद्यालयाच्या मैदानावर तिसऱ्या ‘मास्टर्स हॉकी कार्निव्हल’ला उत्साहपूर्ण वातावरणात दिमाखदार प्रारंभ झाला. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या अनुभवी, ज्येष्ठ हॉकीपटूंनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून क्रीडाप्रेम, संघभावना आणि चिरंतन मैत्रीचा एक अनोखा संदेश क्रीडाप्रेमींना दिला.
स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच भारतीय हॉकीचे ऑलिंपिकमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले दिग्गज खेळाडू विक्रम पिल्ले यांनी मुंबई संघाकडून खेळताना आपल्यातील जादुई खेळाचे दर्शन घडवत सामनावीर किताब पटकावून उपस्थितांची मने जिंकली.
ज्येष्ठ खेळाडूंमधील खेळाप्रती असलेले प्रेम, जिद्द कायम राखण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या या कार्निव्हलचा प्रवास मुंबईतून सुरू होऊन गोवामार्गे आता पाचगणीत येऊन पोहोचला आहे. या सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे, नगरसेवक शेखर कासुर्डे, राजेंद्र पारठे, नितीन भिलारे, महेंद्र सावंत, संजीवनचे जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण बोधे, विज्डम हायस्कूलचे संस्थापक नारायण बेलोशे आणि अनिल बोधे यांसारख्या मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. यासोबतच संजीवन विद्यालयाच्या अध्यक्षा शशिताई ठकार, विश्वस्त अनघा देवी, विंग कमांडर शरद ठाकूर, प्राचार्य धनंजय सिरूर, पदाधिकाऱ्यांनी खेळाडूंचे स्वागत केले.
मैदानावर सादर झालेले सांस्कृतिक आविष्कार हे या कार्यक्रमाचे आकर्षण ठरले. भरतनाट्यममधील ‘शिवतांडव’ आणि पारंपरिक ‘मल्लखांब’ यांचा अद्भूत संगम येथे पाहायला मिळाला. शक्ती, लवचिकता आणि एकाग्रतेचे दर्शन घडवणाऱ्या या सादरीकरणाला क्रीडाप्रेमींनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली. केवळ खेळच नव्हे, तर पर्यावरणाचा संदेश देण्यासाठी यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपणही केले. संजीवन विद्यालयाच्या ध्वजवंदनाने आणि शालेय गीताच्या सुरांनी संपूर्ण परिसर क्रीडामय झाला होता.
कार्निव्हलचे संस्थापक स्टॅन्ले फर्नांडिस, सहसंस्थापक ॲलेक्स जोसेफ, वल्लकी दळवी, व्यवस्थापन प्रमुख अक्षय जाधव यांच्या नियोजनाखाली ही स्पर्धा हाेत आहे.
