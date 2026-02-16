मसूर परिसरात फुलले ''भूक भागवणारे मोती''; शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला यश
मसूर परिसरात रब्बीतील ज्वारी बहरली
चांगल्या पावसाचा परिणाम; दर स्थिर राहण्याबाबत आशा
मसूर, ता. १६ : यंदाच्या हवामानाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. दमदार पावसामुळे रब्बी हंगामाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. ज्वारीचे पीक जोमाने बहरले आहे. शेतशिवारात मोत्यासारखी चमकणारी आणि डोलणारी कणसे पाहून शेतकरी खरिपातील अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे दुःख विसरून गेला आहे. खरिपातील उडीद, मूग आणि सोयाबीनसारखी नगदी पिके अतिपावसाने हातची गेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. मात्र, रब्बीतील भरघोस ज्वारी उत्पादनाने या जखमेवर मलमपट्टी झाली आहे.
सध्या ज्वारी हुरड्यात आली असून, पाखरांना हुसकावण्यासाठी गोफणीचे आवाज, शेतकऱ्यांच्या आरोळ्या आणि विविध उपायांनी परिसर गजबजला आहे. चिखली, किवळ, खोडजाईवाडी, निगडी, घोलपवाडी, रिसवड आणि अंतवडी या परिसरातील कसदार जमीन रब्बी ज्वारीसाठी ओळखली जाते. येथील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने ज्वारीची लागवड करतात. नदी, नाले आणि तलाव तुडुंब भरल्याने जमिनीत मुबलक ओलावा कायम आहे. परिणामी, ज्वारीची कणसे भरली असून, हुरड्याचा हंगाम रंगात आला आहे. मात्र, दाणे टिपण्यासाठी पाखरांचे थवे शिवारात दाखल झाले आहेत. पीक वाचविण्यासाठी शेतकरी विविध युक्त्या वापरत आहेत.
दरम्यान, हुरडा पार्ट्यांमुळे शिवारात उत्साहाचे वातावरण आहे. यंदा उत्पादन भरघोस असल्याने बाजारात ज्वारीचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांनी उत्पादन वाढीमुळे दरवाढ टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.
यंदा पावसाने शेतांना जीवनदान दिले, ज्वारीचे पीक पाहून मन भरून आले. खरिपातील नुकसान विसरता येईल इतके हे उत्पादन चांगले आहे; पण पाखरांपासून पीक वाचवणे कठीण आहे. दर स्थिर राहिले, तर नक्कीच फायदा होईल.
- प्रदीप काशीद,
शेतकरी, किवळ.
मसूर : परिसरातील जोमदार ज्वारीचे पीक.
प्रदीप काशीद.
