मसूर : सनी मदनेने मारले मसूरचे मैदान (चौकटी आवश्यक आहेत विचारात घ्याव्यात )
कुंडलचा सनी मदने मानाच्या गदेचा मानकरी
मसूरला कुस्ती स्पर्धेस प्रतिसाद; अटीतटीच्या लढती
मसूर, ता. १५ : येथे श्री भैरवनाथ यात्रेनिमित्त आयोजित कुस्ती मैदानात कुंडलचा सनी मदने पहिल्या क्रमांकाच्या रोख बक्षिसासह मानाच्या गदेचा मानकरी ठरला. पैलवान सनी मदने विरुद्ध रेठरे बुद्रुकचा पैलवान दिग्विजय जाधव यांच्यात प्रथम क्रमांकासाठी अतिशय अटीतटीची लढत झाली. दोघांनीही उत्तम कौशल्य दाखवत एकमेकांना चांगली झुंज दिली; परंतु अखेरीस सनी मदनेने गुणांवर विजय मिळविला.
मैदानात ५० रुपयांपासून लाखापर्यंतच्या इनामाच्या कुस्त्या झाल्या. यासाठी कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, पुणे आणि सातारा अशा विविध जिल्ह्यांतील मल्लांनी सहभाग नोंदवला. एकूण शंभरपेक्षा अधिक लहान-मोठ्या कुस्त्या झाल्या. कुस्ती मैदानासाठी पंचक्रोशीतील तालीम वस्ताद, पैलवान आणि कुस्तीप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दुसऱ्या क्रमांकासाठी ओंडचा विकी थोरात व येणापूरचा अनिकेत मगर यांच्यात लढत झाली. यात विकी थोरातने लपेट डावावर अनिकेत मगरला चितपट केले. तिसऱ्या क्रमांकासाठी पुण्याचा जय कदम व कुंडलचा हर्ष तांबोळी यांच्यात लढत झाली. जय कदमने दुहेरी पटावर हर्ष तांबोळीचा पराभव केला. चौथ्या क्रमांकासाठी ओंकार तांबेने हप्पे डावावर वेदांत पाटीलला चितपट केले. पाचव्या क्रमांकासाठी पैलवान अथर्व जगदाळे (मसूर) व पैलवान ओंकार शिर्के यांच्यात लढत झाली. अथर्व जगदाळेने टांग डावावर विजय मिळवला.
याशिवाय अनेक चटकदार घटकदार कुस्त्या झाल्या. या कुस्त्यांनी कुस्ती शौकिनांची मने जिंकली. या कुस्ती आखाड्यासाठी महेश जगदाळे, बापूसाहेब जगदाळे, वैभव गुरव, प्रकाश पुजारी, विकास जगदाळे, ॲड. अमरसिंह जगदाळे, अभिजित भांडवल, सतीश पाटील, दिलावर मुल्ला, युवराज जगदाळे, भूषण पटेल, दत्ता माने, शिवाजी माने, प्रकाश पाटील, विजय जगदाळे, वस्ताद इंद्रजित तनपुरे, गावातील पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
चौकट :
कोण इचारतं बँक बॅलन्स?
दूध डेअरीला घालू नका. पोराला पाजा आणि घरात एक तरी पैलवान तयार करा. अहो, कोण इचारतं तुमचा बँक बॅलन्स? कोण इचारतं तुमची इस्टेट; पण तालमीत जाणारं पोरगं गावातनं चालत निघालं, तरी माणसं इचारतात हा पोरगा कुणाचा? एवढं इचारलं तरी आपलं पैसं फिटलं. अहो, तुम्हाला नसंल पैलवान होता आलं; पण तुम्ही पैलवानाचं बाप व्हा, असं आवाहनही कुस्ती निवेदक रोहन केंजळे करत होते. निवेदकांमुळे कुस्तीत रस निर्माण होत होता.
मसूर : पहिल्या क्रमांकासाठी कुस्ती लावताना मानसिंगराव जगदाळे, देवस्थान पंच, यात्रा कमिटी पदाधिकारी आदी मान्यवर.
