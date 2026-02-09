माता रमाई आंबेडकर जयंती विविध कार्यक्रमाने साजरी
भोसरी, ता. ९ ः भोसरी, इंद्रायणीनगर, शाहूनगर, दिघी परिसरात माता रमाई आंबेडकर यांची जयंती बुद्ध वंदना, सूत्तपठण, व्याख्यान, ‘मी रमाबाई बोलते’ एक पात्री नाटक अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरी करण्यात आली.
भोसरीतील दिघी रस्त्यावरील धम्मदूत मैत्री संघाद्वारे घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात व्याख्यात्या सुषमा सरदार यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी नगरसेविका श्रुती डोळस यांनी रमाई आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. माया गुडदे, प्रीती रोकडे आदींसह इतर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शिल्पा धवने यांनी केले. सूत्रसंचालन रुचिका आंग्रे यांनी केले. तर आभार खुशी पोहरे यांनी मानले.
शाहुनगर येथील नालंदा फाउंडेशन संचालित धम्मचक्र बुद्ध विहारात माता रमाई जयंतीनिमित्त घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात सानिका जाधव यांनी ‘मी रमाई बोलते’ हे एकपात्री नाटक सादर केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मनिषा कसबे होत्या. व्याख्यात्या अनिता जोगदंड, सोनाली पायके, स्वाती झेंडे, श्रुती इंगोले यांचे माता रमाई यांच्या जीवनावर व्याख्यान झाले. या प्रसंगी बुद्धविहाराचे अध्यक्ष धम्मभूषण सुरेश कसबे, साहेबराव सोनवणे, अशोक इंगवले, प्रकाश जोगदंड, अमोल धावरे आदी उपस्थित होते.
या वेळी आदर्श धम्म संस्कार परिवार पुरस्कार विनोद खंडेराव परिवारास प्रदान करण्यात आला. सुकन्या खात्यासाठी बुद्ध विहाराद्वारे खंडेराव परिवारास पंचवीस हजाराचा धनादेश देण्यात आला. धम्मशील आदर्श परिवार पुरस्कार सावळे कुटुंबास, तर धम्म सेवा निष्ठा पुरस्कार सुजित चौधरी यांच्या कुटुंबास तर ज्येष्ठ धम्मनिष्ठ सेवावृत्ती पुरस्कार विमल शिंदे यांना प्रदान करण्यात आला. या वेळी लहान मुलांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करत कलागुणांचे दर्शन घडविले. सूत्रसंचालन स्मिता बडवाने यांनी केले. तर आभार विश्वास लव्हे यांनी मानले.
भोसरीतील इंद्रायणीनगर येथील धम्मनिनाद बुद्धविहारात माता रमाई जयंतीनिमित्त अनापनसती ध्यानसाधना घेण्यात आली. या वेळी ‘मी रमाई बोलते’ हे एकपात्री नाटक सानिका जाधव यांनी सादर केले. उपस्थितांनी माता रमाई याच्या जीवनावर प्रकाश टाकला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाऊसाहेब डोळस होते. भोसरी, दिघी, इंद्रायणीनगर परिसरातील बुद्ध विहारात देखील विविध कार्यक्रम सादर करण्यात आले.
