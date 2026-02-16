उमेद प्रकल्प संचालकांकडून मावळ तालुक्याचा दौरा मावळ तालुक्याचा दौरा
वडगाव मावळ, ता. १६ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांनी मावळ तालुक्याचा दौरा करून विविध विकासकामांचा आढावा घेतला.
उमेदच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांनी वडगावसह मळवली, भाजे या गावांना भेटी दिल्या. मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान, उमेदचे तालुका अभियान व्यवस्थापक सुरेश गायकवाड, तालुका व्यवस्थापक मोहिनी लाखे, प्रभाग समन्वयक विद्या भंडारे आदी उपस्थित होते. कडू यांनी गावभेटी दरम्यान महिलांच्या व्यवसाय उपक्रमांचे उद्घाटन केले. महिलांनी उपक्रमांची माहिती दिली. व्हिजन पाचअंतर्गत मळवली येथे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमास भेट देऊन त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. महिलांशी संवाद साधताना त्यांनी त्यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक करून पुढील वाटचालीसाठी प्रोत्साहन दिले. वडगाव येथील ब्लॉक लेव्हल बँकर्स कमिटी बैठकीसही त्या उपस्थित होत्या. बैठकीत सर्व बँकिंग अधिकाऱ्यांना उमेद अभियानांतर्गत महिलांना जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अभियानाच्या महिला कर्जाची वेळेपूर्वी व नियमित परतफेड करतात. त्यामुळे त्यांना अधिक सहकार्य करावे अशा सूचना त्यांनी केल्या. गट विकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी मळवली येथील तेल घाणा प्रकल्पातील महिलांचे विशेष कौतुक केले. ऑनलाइन माध्यमातून छोट्या तेल घाणा उद्योगाला तब्बल एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या ऑर्डर्स प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हा महिलांच्या गुणवत्ता, सातत्य आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा उत्तम नमुना असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जास्तीत जास्त महिलांनी व्यवसाय क्षेत्रात पुढे यावे, यासाठी आगामी काळात फिरते विक्री वाहन तसेच ‘सावित्री कॅफे’ उपक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. उत्कृष्ट नियोजन व अंमलबजावणीबद्दल कडू यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे कौतुक केले.