पीएमपी ही राज्य सरकारचीही जबाबदारी!; मदतीसाठी महापौर पाठविणार मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

पुणे - पीएमपीकडून पुुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवडमधील लाखो नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा दिली जाते. येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जिवंत राहण्यासाठी राज्य सरकारनेही आर्थिक मदत केली पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महापालिकेतर्फे पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी गुरुवारी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे पीएमपी आर्थिक आरिष्ट्यात सध्या सापडली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी अनुक्रमे 110 कोटी आणि 71 कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी पीएमपी प्रशासनाने केली आहे. त्यासाठी दोन्ही महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. पीएमपीच्या प्रस्तावावर विचार करण्याची भूमिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतली आहे. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीही मागणीचा विचार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, ही मदत तातडीने न मिळाल्यास पीएमपीच्या सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांचा सप्टेंबर महिन्याचा पगार करता येणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ""पीएमपीमध्ये दोन्ही महापालिका अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के हिश्‍याच्या विश्‍वस्त आहेत. त्यानुसार दोन्ही महापालिका संचलनातील तुटीची रक्कम दरमहा पीएमपीला नियमितपणे देते. मात्र, कोरोनाच्या काळात महापालिकेचीही आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही महापालिका काही प्रमाणात मदत करू शकतील. मात्र, आता राज्य सरकारनेही मदत करण्याची गरज आहे.'' ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पीएमपी पुणे शहर, पिंपरी चिंचवडमध्ये तसेच जिल्ह्याच्या बाहेर सुमारे 20 किलोमीटरपर्यंत सेवा पुरविते. या तिन्ही भागांतून पीएमपीचे दहा ते बारा लाख प्रवासी आहेत. राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला अडचणीच्या काळात 550 कोटी रुपयांची मदत केली होती. त्यानुसार आता पीएमपीलाही मदत केली पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि पालकमंत्री पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

