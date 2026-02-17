मरी पेठेत उघड्यावर कत्तल; गटारात अवशेष टाकल्याने दुर्गंधी पालिकेकडून चौकशीचे आदेश; नागरिकांची कारवाईची मागणी
मांसविक्रेत्यांकडून कचरा थेट गटारात
महाबळेश्वरात सांडपाणी तुंबून रस्त्यावर; परिसरात दुर्गंधी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
महाबळेश्वर, ता. १७ : शहरातील मरी पेठ परिसरात काही चिकन, मटण विक्रेत्यांकडून उघड्यावर बकऱ्यांची कत्तल केली जाते, तसेच त्याचे अवशेष सार्वजनिक गटारात टाकले जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. परिणामी, गटारे वारंवार तुंबून सांडपाणी रस्त्यावर येत असून, परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरत आहे.
याबाबत नागरिकांनी नगरपरिषदेकडे तक्रार केली आहे. पालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी तक्रारीनंतर गटारांची साफसफाई केली असता त्यामध्ये बकऱ्यांचे आतडे व इतर अवशेष आढळून आल्याची माहिती मिळाली. संबंधित मटण विक्रेते घरासमोर उघड्यावर मांसविक्री करत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. कत्तलीनंतरचे अवशेष थेट गटारात टाकले जात असल्याने गटार व्यवस्था विस्कळित होत आहे. या परिसरात पालिकेचा सार्वजनिक कूपनलिका असून, तेथे अस्वच्छता वाढल्याची तक्रार आहे. दुर्गंधीमुळे नागरिकांना या मार्गाचा वापर टाळावा लागत आहे. आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही बाब गंभीर असल्याचे नागरिकांनी नमूद केले.
पूर्वी शहरात स्वतंत्र कत्तलखाना कार्यरत होता. तेथे स्वच्छता निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली कत्तल प्रक्रिया होत होती. मात्र, ही व्यवस्था बंद पडल्याने उघड्यावर कत्तलीचे प्रकार सुरू झाल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
दरम्यान, आरोग्य विभागाचे नवनिर्वाचित सभापती ॲड. संजय जंगम यांनी स्वतः परिसराची पाहणी केली; परंतु पुढे कारवाई काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उघड्यावर मांसविक्री करणे नियमबाह्य असल्याने संबंधितांवर कडक कारवाई करून अशी विक्री त्वरित थांबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
मरी पेठ परिसरातील प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने उघड्यावर कत्तल अथवा मांसविक्री होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, तसेच स्वच्छतेबाबत आवश्यक ती उपाययोजना तातडीने करण्यात येईल.
- योगेश पाटील, मुख्याधिकारी.
महाबळेश्वर : येथील मरी पेठेतील गटारांमध्ये आढळलेले मांसाचे अवशेष.
