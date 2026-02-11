राष्ट्रासाठी मध्यस्थी मोहिम २.०” अंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटवावीत - न्यायाधीश आर. एम. कराडे
राष्ट्रासाठी मध्यस्थी मोहिमेंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटवावीत
न्यायाधीश आर. एम. कराडे;
सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. ११ : राष्ट्रासाठी मध्यस्थी मोहीम २.० अंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याचे आवाहन न्यायाधीश आर. एम. कराडे यांनी केले.
याबाबत न्यायाधीश श्री. कराडे म्हणाले, मध्यस्थी आणि समेट प्रकल्प कमिटी, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांचे निर्देशानुसार आणि सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांचे आदेशाप्रमाणे तालुका विधी सेवा समिती, माढा यांच्या वतीने ०२ ते १५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीमध्ये राष्ट्रासाठी मध्यस्थी मोहीम २.० अंतर्गत वैवाहिक वाद, चेकची बाऊन्स, अपघात, भूसंपादन व फौजदारी आदी प्रकारची प्रकरणे तडजोडीने आणि मध्यस्थी करून मिटविण्यात येणार आहेत. वर्षानुवर्षे कोर्टात सुरू असलेल्या प्रलंबित प्रकरणातील ज्यांना प्रकरणे तडजोडीने मिटवायची आहेत अशा दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांनी वकीलांकडून प्रकरण मिटवण्यासाठी कोर्टात अर्ज करावा व या मोहिमेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होवून जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटवावीत असे आवाहन तालुका विधी सेवा समिती माढा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एम. कराडे व माढा बारचे अध्यक्ष यांनी केले आहे.
