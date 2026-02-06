मनरेगा कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कामकाज ठप्प
वडगाव मावळ, ता. ६ : ‘एकच मिशन, शासन सेवेत समायोजन’ या प्रमुख मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामध्ये मावळ तालुक्यातील मनरेगातील कर्मचारी सहभागी असल्यामुळे तालुक्यातील मनरेगाची कामे ठप्प होऊन सुमारे चार हजार मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
राज्यातील मनरेगांतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दोन फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. मनरेगाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासन सेवेत कायम वा समायोजित करावे, एस-दोन इन्फॉटेकमार्फत होणारी अनधिकृत व अवैध कर्मचारी भरती बंद करावी. कर्मचाऱ्यांची निवड राज्य निधी असोसिएशन मार्फत करावी आदी प्रमुख मागण्या आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनात मावळ तालुक्यातील मनरेगा कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे येथील मनरेगा कक्षाला टाळे लागले आहे. तालुक्यात सध्या या विभागामार्फत १७ विहिरींची कामे मंजूर असून संपामुळे कार्यारंभ आदेश व वर कोड तयार करायला अडचण येत आहे.
जुन्या २८ विहिरींची कामे मंजूर असूनही ती कामे सुरू करता येत नाहीत. जुन्या २९ गोठ्यांची व नवीन १४ गोठ्यांची कामे होऊ शकली नाहीत. प्रधानमंत्री आवास टप्पा एक व टप्पा दोन, मोदी आवास, शबरी, रमाई, यशवंत घरकुल या सर्व योजनेतील सुमारे बाराशे घरकुल कामांची मंजुरी ठप्प झाली आहे. तसेच तालुका कृषी विभागाकडील फळबाग लागवड व इतर कामांचे कर्मचारी यांचा संप असल्याने एफटीओ तयार झालेले नाहीत. तसेच शाळा संरक्षक भिंत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणंद रस्ते या व अशा अनेक सार्वजनिक कामांचे अंदाजपत्रक आणि प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे. या आंदोलनामुळे गावपातळीवरील रोजगार हमीची कामे ठप्प होऊन सुमारे चार हजार मजूर बेकार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. वडगाव येथील मनरेगाच्या कार्यालयात दररोज असंख्य नागरिक कामानिमित्त येरझरे मारत असतात. मुंबईतील आंदोलनावर शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी मजूर वर्गाकडून होत आहे.
