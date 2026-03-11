माढा तालुक्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणार - भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार
MDH26B05197
वाकाव ( ता. माढा) ः वाढदिवसानिमित्त केक कापताना जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत यांना केक भरवताना चेतनसिंह केदार, शेजारी शिवाजी कांबळे, रणजितसिंह शिंदे, कालिदास सावंत, प्रा. शिवाजीराव सावंत.
माढा तालुक्याच्या विकासासाठी मोठा निधी मिळणार
भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार; वाकावमध्ये नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार
माढा, ता. ११ : माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपला भरघोस यश मिळाल्याने विकासकामांसाठी महायुतीचे सरकार मोठ्या प्रमाणावर निधी देणार असल्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार यांनी वाकाव (ता. माढा) येथे प्रा. शिवाजीराव सावंत यांनी तालुक्यातील विजयी झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या सत्कार कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
वाकावमधील जयवंत बंगाला येथे आयोजित कार्यक्रमात श्री. केदार म्हणाले, भाजपचे नेते रणजितसिंह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली माढा तालुक्यातील पहिल्यांदाच भाजप कमळ चिन्हावर मोठे यश मिळाले आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रा.शिवाजीराव सावंत, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे, कुर्मदास कारखान्याचे संचालक दादासाहेब साठे हे तिघे एकत्र आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे माढा तालुक्यावर विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे भविष्यात माढा तालुक्यातील विकास कामांना निधी कमी नाही. महापुरातील शेतकऱ्यांच्या द्यावा लागणारा काही निधी मिळाला नसला तरी येत्या काही दिवसांत तो नक्कीच मिळेल.
यावेळी रणजितसिंह शिंदे म्हणाले, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत प्रा. सावंत व साठे यांचे सहकार्य लाभले आहे. तालुक्यातील विकास कामांबाबत मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांचे मोठे सहकार्य लाभत आहे.
प्रास्ताविक करताना प्रा. शिवाजीराव सावंत यांनी सत्कार कार्यक्रमामागील भूमिका स्पष्ट केली. जनतेने पृथ्वीराज सावंत यांना मोठ्या मतांनी विजयी केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
यावेळी दादासाहेब साठे, माढा नगराध्यक्षा मीनल साठे, पृथ्वीराज सावंत, सरपंच ऋतुराज सावंत, पोपट गायकवाड, शिवाजी कांबळे, झुंजार भांगे, प्रकाश कुलकर्णी, योगेश पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य वंदना कांबळे, माधुरी मोरे, ॲड. अमृता वाघे, पंचायत समिती सदस्य पंडित देशमुख, प्रतिभा खरात, सोनाली माळी, स्वाती गिड्डे, सुनिता पाटील, नितीन झाडबुके उपस्थित होते.
