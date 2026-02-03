माढा तालुक्यातील प्रचार शिगेला
लोगो ः माढा तालुका
पालकमंत्री, खासदार अन् आमदार प्रचाराच्या रणधुमाळीत
प्रचार शिगेला; होम टू होम प्रचारात महिलांच्या स्वतंत्र पदयात्रांनी वातावरण निर्मिती
सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. ३ : माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारात पालकमंत्री जयकुमार गोरे व राष्ट्रवादीचे खासदार धैर्यशील मोहिते - पाटील यांच्याबरोबरच आमदार अभिजित पाटील व भाजप नेते रणजितसिंह शिंदे यांनी जोरदार प्रचार करून तालुका ढवळून काढला आहे.
माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, शिवसेना, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रीय समाज पक्ष व अपक्ष, असा सामना होत आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी माढ्याचे पालकमंत्री रणजितसिंह शिंदे असल्याचे उपळाई बुद्रूक येथील प्रचारसभेत सांगून पक्षाचे मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस विकास कामांच्याबाबत देण्यात येत असलेल्या आश्वासनातील हवा पालकमंत्र्यांनी काढली आहे. दुसऱ्या बाजूला खासदार धैर्यशील मोहिते - पाटील यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या आदेशावर (कै.) अजित पवार यांची सही असल्याचे सांगत या योजनेचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भाजपचे रणजितसिंह शिंदे यांचे समर्थक असलेल्या अंजनादेवी शिवाजी पाटील - चांदजकर व सुहास पाटील - जामगावकर यांना राष्ट्रवादीचे आमदार अभिजित पाटील यांनी स्वतःकडे खेचून उमेदवारी दिली आहे. तर माढा तालुक्यातील राष्ट्रवादीचे नेते दादासाहेब साठे व मोडनिंबचे उदय माने यांना भाजपकडे खेचून भाजप नेते रणजितसिंह शिंदे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सध्या प्रचार सभा, कॉर्नर बैठका, होम टू होम प्रचारात महिलांच्या स्वतंत्र पदयात्रा, पुरुषांच्या स्वतंत्र पदयात्रा काढलेल्या पाहायला मिळतात. याशिवाय रिक्षा, टमटमच्या माध्यमातून ध्वनिक्षेपकावरूनही प्रचार केला जात आहे. समाज माध्यमांवरही प्रचाराच्या पोस्ट आढळून येत आहेत. एकंदरीतच तालुक्यातील राजकीय वातावरण सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून ढवळून निघाले आहे.
चौकट
माढा तालुक्यातील प्रचारातील ठळक मुद्दे
- सीना-माढा योजनेतून आवर्तनाप्रमाणे पाणी सोडणे
- खैराव-कुंभेज उपसा सिंचन योजना
- शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर देणे व वेळेत ऊस नेणे
- शक्तिपीठ महामार्ग नेमका कोठून गेला?
- तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था व त्याची दुरुस्ती
चौकट....
सीना - माढा योजना केंद्रस्थानी
माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी मागील अनेक वर्षांपासून सीना-माढा योजनेचे वीजबिल कारखान्याच्या माध्यमातून भरून ही योजना बंद न पडू देण्याचा प्रयत्न केला. आताही रणजितसिंह शिंदे यांनी या योजनेच्या वीजबिलापोटीचा वीस लाखांचा धनादेश कारखान्याच्या माध्यमातून दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला सीना - माढा उपसा सिंचन योजनेतून पाणी सोडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आदेश दिल्याचे आमदार अभिजित पाटील यांच्याकडून सांगितले जाते.
