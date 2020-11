हजारो किमी प्रवास करुन कवडीपट येथे अवतरले पक्षी वैभव! पाहा मनमोहक फोटो

मांजरी (पुणे): थंडीची चाहूल लागताच पुणे परिसरातील पानवठे स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्षांच्या किलबिलाटाने गजबजून जातात. पुणे सोलापूर महामार्गाजवळील कवडीपट पक्षीनिरिक्षण केंद्रावरील मुळामुठेच्या जलाशयाजवळ हे पक्षी वैभव सध्या अवतरले आहे. या पक्ष्यांच्या मनमोहक हालचाली व कुजरव अनुभवण्यासाठी हौशी पक्षीनिरिक्षकांची वर्दळ वाढू लागली आहे.

थापाट्या

उत्तरेतील थंडीमुळे होते स्थलांतर :

पुणे-सोलापूर रोडवरील कवडी हे पुणे आणि परिसरातील पक्षीप्रेमींचे आवडते पक्षीनिरीक्षण केंद्र आहे. या ठिकाणी वर्षभर सुमारे २०० पेक्षा अधिक प्रजातींचे पक्षी आढळून येतात. हिवाळ्यात उत्तर गोलार्धात बर्फवृष्ठी झाल्याने जलाशय, नद्या, तळी गोठतात, जमीन बर्फ़ाच्छादित होऊन वनस्पती, किडे -कीटकांचा अभाव निर्माण होतो. त्यामुळे अन्नाचे दुर्भिक्ष निर्माण होते, शिवाय रात्र मोठी व दिवस लहान असल्याने अन्न मिळवण्यासाठी पक्ष्यांना पूरेसा वेळ मिळत नाही. या परिस्थितीमुळे पक्ष्यांना अन्न मिळवणे व थंडीपासून संरक्षण करणे यासाठी दक्षिणेकडे स्थलांतर करावे लागते.

चमचा



शेकाट्या

या आधारे होतो हजारो किलोमीटरचा प्रवास :

करकोचे, नाना प्रकारची वन्य बदके, शिकारी पक्षी, छोटे कीटक भक्षी वटवटे, यांसारखे पक्षी हजारोंच्या संख्येने दक्षिणेकडे झेपावतात. हे पक्षी हजारो किलोमीटर प्रवास करून आपल्याकडे येतात. पक्षी या प्रवासात ग्रह नक्षत्रांचा मागोवा घेत मार्गक्रमण करतात. पक्ष्यांचा हा प्रवास दिवसा सूर्य व रात्री नक्षत्रांच्या मदतीने होतो. तसेच पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र, वायूलहरी, उंच पर्वत, मोठे जलाशय, सरोवरे यांचाही पक्ष्यांना मार्गदर्शक खूणा म्हणून उपयोग होतो.

राखी बदक



कंठाड्या चिखल्या

कवडीपट येथे येऊ लागले आहेत हे पक्षी पाहुणे :

नुकताच हिवाळा सुरू झाल्याने कवडी येथे स्थलांतरीत पक्ष्यांचे आगमन होण्यास सुरुवात झाली आहे. या ठिकाणी चक्रवाक, भिवई, थापट्या या बदकांखेरीज दलदल ससाणा, तुतवार, पिवळाधोबी, पांढरा धोबी, राखी धोबी, पाणलावा, रफ, रक्तसुरमा, गॉडविट, शेकाट्या, नदीसुरय, यांसारख्या स्थलांतरित पक्ष्यांबरोबरच राखी बदक, चित्रबलाक, राखी बगळा, मोरबगळा, मध्यम बगळा, छोटा बगळा, वंचक, जांभळा बगळा, पांढरा शराटी, काळा शराटी, ताम्र शराटी, चमचा, रातबगळा, कंठेरी चिखल्या इत्यादी स्थलांतरित व स्थानिक स्थलांतरित पक्ष्यांची नोंद झाली असल्याची माहिती विशाल तोरडे व दत्तात्रय लांघी यांनी दिली.

पांढरा धोबी



ताम्र शराटी

अभ्यासकांच्या जयंतीनिमित्त पक्षी सप्ताह :

प्रसिद्ध पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सालिम अली व जेष्ठ वनाधिकारी मारुती चितमपल्ली यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारने ५ ते १२ नोहेंबर हा सप्ताह 'पक्षी सप्ताह' म्हणून घोषित केला आहे. यानिमित्ताने पुण्यातील 'निसर्गयात्री' या पर्यावरणप्रेमी संस्थेच्या वतीने पक्षीप्रेमींसाठी पुणे- सोलापूर रोडवरील कवडीपाट येथे स्थलांतरीत पक्ष्यांचे निरीक्षण व सर्वेक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

नदीसुरय



चक्रवाक

शहर व परिसरातील हौशी नागरिक या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. संस्थेचे संचालक विशाल तोरडे व दत्तात्रय लांघी यांनी उपस्थितांना येथील स्थानिक व स्थलांतरीत पक्षांची माहिती दिली. उपस्थितांनी दुर्बीणीच्या साह्याने पक्षी व त्यांच्या नयनरम्य हालचालींचे निरिक्षण केले. तसेच आपल्या मनात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांचे निरसनही करून घेतले.

पाणकावळा



Web Title: Migratory birds arrive as soon as it gets cold kavdi pat of pune