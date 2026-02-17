आसू - इंद्रजीत देशमुख यांची ‘सुजाण पालकत्व’ या विषयावर मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा संपन्न
माणुसकीचे जग तयार करणे गरजेचे
इंद्रजित देशमुख; कोळकीत ‘सुजाण पालकत्व’ विषयावर कार्यशाळा
आसू, ता. १७ : आपण माणूस आहोत, त्यामुळे माणुसकीचे जग तयार करणे गरजेचे आहे. आपले मूल अद्वितीय आहे. त्याच्याशी संवाद साधा, त्याला जसे आहे तसे स्वीकारा, असे निर्देशित करून इंद्रजित देशमुख यांनी पालक- पाल्य नात्यातील विश्वासाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
जग वाईटाचे आहे म्हणून सत्याचा विजय होत नाही, असे नाही. पालकांनी मुलांना सत्य, नीतिमूल्ये आणि सकारात्मकतेवर विश्वास ठेवायला शिकवावे. मुलांना त्यांच्या नैसर्गिक गुणांनुसार वाढू द्या, त्यांच्या आवडी- निवडी ओळखा, त्यांच्या क्षमतेचा सन्मान करा, असा संदेश देत पालकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कोळकी (ता. फलटण) येथील सरस्वती शिक्षण संस्था, संचलित प्रोग्रेसिव्ह कॉन्व्हेंट स्कूल ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज यांच्या वतीने अनंत मंगल कार्यालय येथे शिवम प्रतिष्ठान घारेवाडी कऱ्हाडचे संस्थापक इंद्रजित देशमुख यांची ‘सुजाण पालकत्व’ या विषयावर मार्गदर्शन कार्यशाळा झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. त्यास पालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
पालकांचे विविध प्रकार, विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचे वेगवेगळे पैलू, समाजातील दूषित विचार प्रवाह, सोशल मीडियाचा मुलांवर होणारा परिणाम याबाबत त्यांनी सविस्तर विवेचन केले. मुलांना सुरक्षित, आनंदी आणि समाधानकारक जीवन जगण्यासाठी पालकांनी कोणती भूमिका बजावावी, यावर त्यांनी ठोस मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमादरम्यान आदर्श माता- पिता जीवन गौरव पुरस्काराने पांडुरंग पवार व सुलोचना पवार यांना इंद्रजित देशमुख यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. आदर्श पालक पुरस्काराने प्रतिभा पोळ व किरण पोळ, रेश्मा गोसावी व संदीप गोसावी, शिल्पा राजे व अविनाश राजे, शीतल चव्हाण व प्रवीण चव्हाण, सुनीता शिंदे व नीलेश शिंदे, अश्विनी शेंडे व अरुण शेंडे, सविता भुजबळ व महादेव भुजबळ यांना सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी प्राचार्य रवींद्र येवले, ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद मेहता, प्राचार्य अर्जुन रूपनवर, प्रा. रवींद्र कोकरे, प्रियांका पवार, मोहनराव डांगे, सुशांत निंबाळकर, ऋषिकेश गायकवाड यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सरस्वती शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका संध्या गायकवाड यांनी प्रास्ताविकात कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट केला. अहिल्या कवितके यांनी सूत्रसंचालन केले. आशादेवी भराडे यांनी आभार केले. संस्थेच्या प्राचार्या सुजाता गायकवाड, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
फलटण : पांडुरंग पवार व सुलोचना पवार यांना जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करताना इंद्रजित देशमुख, शेजारी संध्या गायकवाड व ऋषी गायकवाड.
