वारकरी विद्यार्थ्याचे केळगावमधून अपहरण

आळंदी, ता. १५ : वारकरी गुरुकुल शिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या चौदा वर्षीय विद्यार्थ्याला फूस लावून अज्ञात इसमाने अपहरण केल्याची घटना केळगाव (ता. खेड) येथे घडली. अभय श्रीराम पोळघट (वय १४, रा. पसायदान वारकरी गुरुकुल शिक्षण संस्था, केळगाव) असे अपहृत बालकाचे नाव आहे.
ही घटना शुक्रवारी (ता. १३) दुपारी साडेबारा ते अडीचच्या दरम्यान येथील वारकरी शिक्षण संस्थेजवळ घडली. याबाबत संस्थाचालक रवी रामजी सुरडकर (वय ३४, रा. केळगाव, ता. खेड, मुळगाव कहाकर, ता. सेनगाव, जि हिंगोली) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. १४) फिर्याद दिली.
आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी रवी सुरडकर यांची केळगाव येथे ज्ञानतीर्थ सेवाभावी संस्था संचलित पसायदान वारकरी गुरुकुल शिक्षण संस्था आहे. त्या ठिकाणी वारकरी विद्यार्थ्यांना सांप्रदायिक शिक्षण दिले जाते. अपहृत अभय पोळघट हा विद्यार्थी त्यांच्याकडे निवासी राहायला असून, इयत्ता आठवीमध्ये शिकत आहे. अज्ञात इसमाने अभयला फूस लावून पळून नेल्याची तक्रार रवी सुरडकर यांनी दिली. अभय हा रंगाने सावळा, अंगाने सडपातळ, नाक सरळ, गळ्यात तुळशीची माळ आणि मराठी, हिंदी भाषा बोलतो. त्याची उंची चार फूट नऊ इंच आहे. अशा वर्णनाचा १४ वर्षीय बालक आढळल्यास आळंदी पोलिस ठाण्याचे संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. अधिक तपास आळंदी पोलिस करीत आहेत.