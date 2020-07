भाजपच्या आणखी एका आमदाराची कोरोना टेस्ट पाॅझिटिव्ह

पुणे : राज्यात पहिला कोरोनाग्रस्त पुणे शहरात आढळल्यानंतर खळबळ माजली होती, राज्यात कोरोनाबाधितांचा हा आकडा १ लाखांच्या वर पोहचला आहे. आजही पुणे शहर कोरोनाचं हॉटस्पॉट बनलं आहे, अशातच पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यानंतर आता भाजपच्या कसबा मतदारसंघाच्या आमदार मुक्ता टिळक यांची व त्यांच्या आईची कोरोना टेस्ट पाॅझिटिव्ह आली आहे. त्यांनी ट्विटरवरून याबाबत माहिती दिली आहे.

Today me and my mother have been tested positive for Covid-19.

We both are not showing any symptoms & have been advised by doctors to be under home quarantine & have thus self-isolated.

All other family members have been tested negative.

Stay Home, Stay Safe

— Mukta Tilak (@mukta_tilak) July 7, 2020