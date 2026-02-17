पंतप्रधान मोदी बिल गेट्स यांनाही घाबरतात <Br>
पंतप्रधान मोदी बिल गेट्स यांनाही घाबरतात
काँग्रेस; ‘एआय’ परिषदेचे निमंत्रण मागे घेतल्याचा दावा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.१७ ः ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यांना घाबरतात अशा लोकांच्या यादीत मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्सही आहेत,’’ असा आरोप आज काँग्रेसने केला. दिल्लीतील ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषदे’चे बिल गेट्स यांना दिलेले निमंत्रण मागे घेण्यात आल्याचे सूत्रांच्या माध्यमातून सांगण्याचा मोदी सरकार प्रयत्न करीत आहे. पण मी या परिषदेला उपस्थित राहून भाषण करणार असल्याचा गेट्स यांनी दावा केला आहे.एपस्टिन फाईलमध्ये गेट्स यांचे नाव आल्याने त्यांना या परिषदेला निमंत्रण देण्यात येईल की नाही याबाबत चर्चा सुरू आहे. यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
‘‘सरकार एपस्टिन पीडितांसोबत उभे असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. पण ही चांगली बातमी सांगायलाही सरकारला शरम वाटत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ही घोषणा स्वतः करायला हवी. त्यांना कोणाची भीती आहे? भारताला प्रयोगशाळा बनविणाऱ्या व्यक्तीला सरकार घाबरत आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करत असून त्याच्यापुढे तोंड उघडू शकत नाही, अशी देशाची स्थिती बनली आहे. पंतप्रधान ज्यांना घाबरतात त्या यादीत एपस्टिनचाही समावेश आहे. कारण आतापर्यंत यातील केवळ दोन टक्के फाईलमधील माहिती उघड झाली आहे,’’ असा दावा काँग्रेसच्या प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेडा यांनी केला.
चंद्राबाबूंकडूनही स्वागत
‘‘एपस्टिन फाईल्समध्ये सर्वाधिक उल्लेख असलेल्या बिल गेट्स यांचे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू सोमवारी स्वागत करीत होते. तर त्यापूर्वी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांना पंतप्रधान मोदी यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. जगभरात एपस्टिन फाईलमध्ये नाव आलेल्या लोकांचा धिक्कार होत असताना भारतात काय होत आहे, याची ही दोन उदाहरणे आहेत,’’ असे खेडा म्हणाले.
