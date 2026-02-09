आश्वासनांचे विस्मरण झालेला अर्थसंकल्प
आश्वासनांचे विस्मरण झालेला अर्थसंकल्प
राज्यसभेत पी. चिदंबरम यांची टीका; अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ ः ‘‘मोदी सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प सावध, कंजुषीचा आणि आदल्या वर्षाच्या आश्वासनांविषयी विस्मरण झालेला असून तो जनतेच्या स्मरणातून लवकरच लुप्त होईल,’’ अशी टीका आज राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेची सुरुवात करताना काँग्रेसचे खासदार व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली.
चिदंबरम यांनी भांडवली गुंतवणूक, बेरोजगारी, मंदावलेला विकासाचा दर, वित्तीय तूट कमी करण्याच्या मंदावलेल्या वेगाकडे लक्ष वेधले.अतिशय गाजावाजा करण्यात आलेली मोदी सरकारच्या रिफॉर्म एक्स्प्रेसने वेग कुठे धरला आहे? रिफॉर्म एक्स्प्रेस रुळावरुन घसरली नसली तरी ती खोळंबली आहे, असे चिदंबरम म्हणाले. ‘‘सुमारे सातशे पानांचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकार आणि त्यांचे प्रमुख मंत्री वाचतात काय? मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या सूचनांची सरकार पर्वाही करीत नाही,’’ अशी टीका त्यांनी केली. ‘‘विदेशी गुंतवणूकदार भारताच्या वित्तीय बाजारातून माघार घेत आहेत. खासगी गुंतवणूक जीडीपीच्या २२ टक्क्यांमध्ये अडकून आहे. भारतात सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र किंवा परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करीत नाहीत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सरकारांनी भांडवली खर्चात १ लाख ४४ हजार ३७६ कोटी रुपयांनी कपात केली आहे. या कपातीची कोणतीही कारणे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात दिलेली नाहीत,’’ असे चिदंबरम यांनी नमूद केले.
इंटर्नशिप योजना अपयशी
‘‘प्रचंड गाजावाजा झालेल्या पीएम इंटर्नशिप योजनेत केवळ ३३ हजार मुलांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले. त्यापैकी सहा हजार मुलांनी काम सोडून दिले. ही योजना पूर्णपणे अपयशी का ठरली? याचे उत्तर निर्मला सीतारामन यांनी द्यावे,’’ असे चिदंबरम म्हणाले.
२०२३-२४ मध्ये नाममात्र वाढीचा दर १२ टक्के होता. २०२४-२५ मध्ये तो घसरून ९.८ टक्के झाला आणि आता २०२५-२६ मध्ये तो ८ टक्क्यांवर घसरला आहे. अर्थमंत्र्यांनी एक लाख कोटींनी खर्चाला कात्री लावली आणि रिझर्व्ह बँकेने तीन लाख कोटींचा लाभांश देऊन वित्तीय तूट ४.४ टक्क्यांवर आणली. कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या खर्चात ६० हजार कोटींची कात्री लावण्यात आली आहे, अशी टीकाही चिदंबरम यांनी केली.
तिप्पट वाढ
‘‘यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा आकार ५३.५ लाख कोटींचा असून काँग्रेसच्या सत्ताकाळात मांडलेल्या अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत त्यात तिपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. हा जनतेच्या आकांक्षा सशक्त करून आर्थिक प्रगतीला वेग देणारा अर्थसंकल्प आहे,’’ असे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून बोलताना भाजपचे खासदार अरुण सिंह म्हणाले. या अर्थसंकल्पात १२. २० लाख कोटी भांडवली खर्च, १७.७२ लाख कोटी विविध योजनांवर केला जाणारा खर्च आहे. ४.५ लाख कोटींची सबसिडी आहे, असे ते म्हणाले.
राघव चढ्ढा यांच्या सूचना
‘‘सरकारने देशावरील कर्ज कमी कसे होईल याचा विचार करावा. प्राप्तिकराच्या रचनेत न झालेला बदल, ११ लाख कोटी कर भरूनही मध्यमवर्गाला कोणताही दिलासा नाही. आरोग्यावर केलेली केवळ एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पातील वाईट गोष्टी आहेत,’’ असे आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले. वेतनाला महागाईच्या दराशी संलग्नित करण्यात यावे, देशातील अचल संपत्तीची नोंद करण्यासाठी ब्लॉकचेनचा अवलंब करण्यात यावा, राज्यांकडून होणाऱ्या भांडवली खर्चाइतका केंद्राने निधी अनुदान म्हणून द्यावा आणि क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्तेचा दर्जा द्यावा, अशा सूचनाही चढ्ढा यांनी केल्या.
अर्थसंकल्पावर आज झालेल्या चर्चेत तृणमूल काँग्रेसच्या सुश्मिता देव, द्रमुकचे पी. विल्सन, बिजू जनता दलाचे मुजीबुल्ला खान आणि निरंजन बिशी, आरजेडीचे ए.डी. सिंह, अण्णाद्रमुकचे तंबी दुराई आणि एम.धनपाल, जेडीयूचे संजय झा, माकपचे ए.ए.रहीम, नामनिर्देशित सदस्य सुधा मूर्ती आणि मीनाक्षी जैन, समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन, नॅशनल कॉन्फरन्सचे चौधरी महम्मद रमझान आणि सज्जाद अहमद किचलू, काँग्रेसचे रणदीपसिंह सुरजेवाला, भाजपचे घनश्याम तिवारी, कणाद पुरकायस्थ, आम आदमी पक्षाचे अशोककुमार मित्तल
यांनी भाग घेतला.
आधारहीन टीका ः सीतारामन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञाने कुठल्याही आधाराविना अर्थसंकल्पावर टीका करणारी सरसकट वक्तव्ये केली, अशी प्रतिक्रिया निर्मला सीतारामन यांनी चिदंबरम यांच्या निवेदनावर व्यक्त केली.
चिदंबरम म्हणाले
- भारतातील विदेशी गुंतवणूक ०.०९ टक्क्यांवर गडगडली
- तरुणाईचा ओघ स्वयंरोजगार व कृषी क्षेत्राकडे
- सरकारच्या वास्तविक विकास दराला अर्थतज्ज्ञ हसण्यावारी नेत आहेत
- गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी विज्ञान, शहरी विकास आणि सामाजिक न्याय या मंत्रालयांनी खर्चच केलेला नाही
