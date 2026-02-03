सरकारच्या संयमाचा सकारात्मक परिणाम
भारत-अमेरिका करारावर पंतप्रधान मोदी यांचे भाष्य
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ ः ‘‘भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुरुवातीला टीका झाली असली तरी सरकारने संयम ठेवला आणि आज त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे,’’ असे मत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या(एनडीए) संसदीय पक्षाच्या बैठकीला संबोधताना व्यक्त केला.
संसद भवनातील ग्रंथालय इमारतीत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांचे भारत-अमेरिका व्यापार करारासाठी हार घालून अभिनंदन करण्यात आले. बैठकीदरम्यान ‘एनडीए’ नेत्यांनी अलीकडच्या सर्व व्यापार करारांसाठी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. या बैठकीत महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन तसेच ‘एनडीए’तील इतर सर्व मंत्री आणि खासदार उपस्थित होते.
‘‘भारत-अमेरिका व्यापार करार भविष्यात देशासाठी खूप फायदेशीर ठरणार असून त्यामुळे उद्योगांना चालना मिळेल, गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील,’’ असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भविष्यात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष भर देण्याची गरज आहे. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्यासाठी देशात जास्तीत जास्त उत्पादन वाढवणे आणि दर्जेदार वस्तू तयार करणे गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प, व्यापार करार, राजकीय पाठिंबा आणि औद्योगिक विकास या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट संदेश दिला आणि तो जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन खासदारांना केले. ‘‘खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघात जाऊन लोकांना अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी समजावून सांगाव्यात आणि विकसित भारताचे लक्ष्य कसे साध्य होणार आहे, हे पटवून द्यावे,’’ असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. देशभरातील अनेक छोटे राजकीय पक्ष ‘एनडीए’मध्ये सहभागी होत असून त्यांची संख्या आता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. हे एनडीएची विचारधारा आणि धोरणांवर विश्वास वाढत असल्याचे लक्षण आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सर्व खासदारांना संसदेत नियमित उपस्थित राहण्याचे आणि चर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे निर्देश दिले.
अर्थमंत्र्यांकडून माहिती
यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे, प्राधान्यक्रम आणि सामान्य जनता, शेतकरी, युवक व उद्योगांसाठी केलेल्या तरतुदी स्पष्ट केल्या. ‘‘हा अर्थसंकल्प विकास, गुंतवणूक आणि रोजगार लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला असून त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यास मदत होईल,’’ असे त्या म्हणाल्या.
