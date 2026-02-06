पंतप्रधान मोदींकडून असत्य कथन मल्लिकार्जुन खर्गे ः मोदींनी ट्रम्प यांच्यापुढे गुडघे टेकले
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ६ ः ‘‘राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खालच्या पातळीवर जाऊन असत्य विधाने केली. पंतप्रधानांचे मनोधैर्य खचले असून मानसिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्यामुळे त्यांना मानसोपचाराची आवश्यकता आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज केली.
ते म्हणाले, की पंतप्रधान मोदी गेल्या काही दिवसांपासून मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहेत. एपस्टिन फाइल उघड झाल्यापासून त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे गुडघे टेकून व्यापार करार केला आणि भारतातील शेतकऱ्यांचा बळी दिला. लोकसभेत राहुल गांधी उभे राहिले की ते कोणते प्रश्न विचारतील, काय बोलतील याची भीती वाटत असल्यामुळे पंतप्रधान सभागृहात बसतच नाहीत. गुप्तचर यंत्रणेच्या माहितीचे निमित्त करून लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले, असा दावा खर्गे यांनी केला.
मोदींकडून शीख समाजाचा अपमान
पंतप्रधानांनी काँग्रेसवर शीख धर्माचा अपमान केल्याचा खोटा आहे. काँग्रेसने डॉ. मनमोहन सिंग यांना देशाचे अर्थमंत्री आणि दोन वेळा पंतप्रधान बनवले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबाबत पंतप्रधानांनी अतिशय खालच्या दर्जाची भाषा वापरली. नोटाबंदीच्या वेळी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले असता त्यांची खिल्ली उडवली. पंतप्रधान मोदी यांनी शीख समाजाचा अपमान केला, असे खर्गे म्हणाले.
संसदीय विशेषाधिकारांचा भंग
गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसला शिवीगाळ करण्याव्यतिरिक्त मोदी यांनी काय केले, असा सवाल खर्गे यांनी केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आम्ही तासन्तास चर्चा करून मांडलेल्या मुद्यांवर त्यांनी एक शब्दही उच्चारला नाही. ते फक्त शंभर वर्षे, ७५ वर्षे, ५० वर्षे अशा गोष्टी बोलत राहिले. देशाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित करताना माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते पुस्तक आमच्याकडे आहे, पण असे कोणतेही पुस्तक प्रकाशित झाले नसल्याचे संरक्षणमंत्री संसदेत म्हणाले. प्रत्यक्षात ते पुस्तक त्यांच्या टेबलावरच होते. हा संसदीय विशेषाधिकारांचा भंग आहे. गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्र्यांनीही बचावासाठी त्याच खोटेपणाचा आधार घेतला, असे खर्गे म्हणाले.
