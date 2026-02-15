जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मोहोळ तालुक्यातील काँग्रेसच्या हाती भोपळाच, आत्मचिंतनाची गरज

लोगो : मोहोळ तालुका
जि.प. अन् पं.स. निवडणुकीत काँग्रेसच्या हाती भोपळाच
संघटनात्मक मरगळीमुळे शंभर वर्षांच्या परंपरेला धक्का; आत्मचिंतनाची गरज
राजकुमार शहा : सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. १५ : सुमारे शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या काँग्रेस पक्षाला मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पूर्णतः अपयश आले. एकही उमेदवार निवडून न आल्याने पक्षावर नामुष्कीची वेळ आली असून, तालुक्यात काँग्रेसला आत्मचिंतनाची गरज निर्माण झाली आहे.
मोहोळ तालुक्याला स्व. संभाजीराव गरड, स्व. शहाजीराव पाटील, स्व. ए. आर. डी. शेख यांसारख्या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचा वारसा लाभला आहे. तालुक्यात पक्ष रुजविण्यासाठी या नेत्यांनी मोठे योगदान दिले होते. आष्टी, पेनूर, कुरुल या जिल्हा परिषद गटांसह आष्टी, खंडाळी, पोखरापूर, टाकळी सिकंदर व घोडेश्वर या पंचायत समिती गणांत काँग्रेसचे उमेदवार रिंगणात होते. मात्र, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश पवार व तालुका अध्यक्ष सुलेमान तांबोळी यांच्यासह प्रमुख उमेदवारांना मोठ्या फरकाने पराभव पत्करावा लागला.
लोकसभा निवडणुकीत खासदार प्रणिती शिंदे यांना मोहोळ मतदारसंघातून तब्बल ६३ हजारांचे मताधिक्य मिळाले होते. त्यामुळे त्यांच्या दौऱ्यांमुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. गावभेटीदरम्यान नागरिकांनी विविध समस्यांचे निवेदन दिले; मात्र त्यातील किती कामे मार्गी लागली, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खासदार निधीचे वितरण होऊनही अपेक्षित राजकीय बळ मिळाले नाही, याचे आत्मपरीक्षण गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषद गटांत झालेल्या सभांना मोठी गर्दी झाली; परंतु त्या गर्दीचे मतदानात रूपांतर झाले नाही, ही बाब पक्षासाठी चिंताजनक ठरली आहे. सोलापुरात चिंतन बैठकीची चर्चा सुरू असून, या पराभवाला जबाबदार कोण? नेतृत्व की कार्यकर्ते? याचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे.
कार्यकर्त्यांनी मरगळ झटकून पुन्हा संघटन मजबूत करण्यासाठी कामाला लागणे गरजेचे आहे. तसेच वरिष्ठ नेतृत्वाने वेळप्रसंगी समन्वय साधत तालुक्यात नवीन नेतृत्वाला संधी देण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
चौकट
काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे...
- संघटनात्मक मरगळ व कार्यकर्त्यांतील निष्क्रियता
- सभांतील गर्दीचे मतदानात रूपांतर न होणे
- स्थानिक प्रश्नांवर ठोस कामांची कमतरता
- नेतृत्व व कार्यकर्त्यांतील समन्वयाचा अभाव
- नवीन नेतृत्वाला संधी न मिळणे
