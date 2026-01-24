मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या लढती होणार लक्षवेधी
निष्ठावंतांना उमेदवारी नाकारल्याने बदलले पक्ष
भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्यातच प्रमुख लढत;
राजकुमार शहा ः सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. २४ ः मोहोळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अनेक निष्ठावंत व विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना ऐनवेळी उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी तातडीने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करून उमेदवारी मिळवून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. मात्र त्यांच्या नाराजीचा फटका बसला तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे निकाल कदाचित धक्कादायक पाहावयास मिळतील.
मोहोळ तालुक्यात ६ जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समिती गण आहेत. कुरुल, आष्टी, पेनूर या जिल्हा परिषद गटातील लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत. कुरुल जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या विरोधात जकराया साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक भाजपचे सचिन जाधव अशी लढत होत आहे. पेनूर गटातून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांच्या विरोधात भाजपचे रामदास चवरे अशी लढत होत आहे. आष्टी गटातून राष्ट्रवादीचे विजयराज डोंगरे यांच्या विरोधात भाजपचे समाधान शेळके अशी लढत होत आहे. कामती गटातून माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्व. तानाजी खताळ यांच्या पत्नी विमल खताळ नशीब आजमावत आहेत. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या अश्विनी पाटील उभ्या आहेत. नरखेड गटातून शिवसेनेचे संतोष पाटील यांच्या विरोधात भाजपचे लखन शिंदे अशी लढत होत आहे. पोखरापूर गटातून भाजपचे बालाजी नरूटे विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नाना निळे अशी लढत होत आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आपली उमेदवारी पक्की समजून गाव पातळीवरील अनेक नेत्यांनी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून प्रचारही सुरू केला होता. मात्र त्यांना ऐनवेळी उमेदवारी नाकारल्याने आपला विशिष्ट पक्षाशी व त्यातील नेत्याशी एकनिष्ठ राहून तरी काय फायदा? असा विचार करून त्यांनी तातडीने दुसरा पक्ष जवळ केला आहे. त्यातून उमेदवारीही मिळवली आहे.
मंगळवार (ता. २७) पर्यंत कोण कोणत्या पक्षात आहे याचा कुणालाच अंदाज लागेना. तर नाराजांच्या प्रवेशासाठी इतर राजकीय पक्षांनी आपली दारे उघडीच ठेवली आहेत. या पक्ष बदलामुळे मतदार मात्र संभ्रमात आहेत. या सर्व नाट्यमय राजकीय घडामोडींमुळे मतदार नेत्यांना त्यांची जागा दाखवतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मंगळवारी (ता. २७) उमेदवारी माघार घेण्याची मुदत आहे. तो पर्यंत ॲडजेस्टमेंटला बराच वेळ आहे. याच घडामोडीत मनधरणी व लक्ष्मी दर्शन ही मोठ्या प्रमाणात होऊन अनेकजण अर्ज माघारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पाटील विरुद्ध पाटील गटाचीच लढत
तालुक्यात माजी आमदार राजन पाटील यांच्या गटाचेच भाजपच्या उमेदवारी वाटपात वर्चस्व दिसून आले आहे. त्यांच्या विरोधात पारंपरिक विरोधी असणारा गट सक्रिय होऊन वातावरण तापवण्याचे काम करत आहे. तालुक्यातील ६ पैकी ३ गटातील लढती लक्षवेधी असल्यातरी ऐनवेळी पक्ष बदललेल्या नेत्यांना मतदार स्वीकारणार की बंडखोरीचा फटका बसणार हे पाहावे लागेल.
मोहोळ तालुका
जिल्हा परिषद गट
(६) आष्टी, नरखेड, पेनूर, कामती, पोखरापूर, कुरुल
पंचायत समिती गण
(१२ ) आष्टी, खंडाळी, नरखेड, शिरापूर सो, पेनूर, टाकळी सि., कामती, सावळेश्वर, पोखरापूर, सय्यद वरवडे, कुरुल, घोडेश्वर
