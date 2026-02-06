शेतकऱ्यांना थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाटबंधारे विभागाच्या नोटिसा
पापरी (ता. मोहोळ) : परिसरातून गेलेला उजनी डावा कालवा.
थकीत पाणीपट्टीसाठी पाटबंधारेकडून नोटिसा
पाणीपट्टी माफ करण्याची शेतकऱ्यांमधून मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. ६ : शेतकऱ्यांच्या थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाटबंधारे विभागाने थेट नोटिसा दिल्याने मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अतिवृष्टी अन् नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी माफ करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
मोहोळ तालुक्यातून उजनी डावा कालवा गेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी विविध बँकांची कर्जे काढून उजनी कालव्यावरून जलवाहिन्या टाकून आपले क्षेत्र बागायती केले आहे. सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अत्यंत अडचणीत आला आहे. चालू वर्षी सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतातील ऊस, मका, कांदा या पिकांसह द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, केळी या फळबागा ही उध्वस्त झाल्या आहेत. सोयाबीन, उडीद, तूर ही पिके ही हातची वाया गेली.
शेतकरी अडचणीत आल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली आहे. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून भरीव मदत व नुकसान भरपाई ही दिली आहे. ग्रामपंचायतीच्या थकीत कराच्या वसुलीसाठी ५० टक्के सवलतीची योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच पेरणीसाठी रक्कम व बी बियाणे ही दिले आहे. या सर्व आधारामुळे शेतकरी आता कुठेतरी सावरत आहे.
अशी परिस्थिती असताना पाटबंधारे विभागाच्या तुंगत येथील शाखा क्रमांक १४ च्या अधिकाऱ्यांनी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. थकीत पाणीपट्टी वेळेत न भरल्यास दहा टक्के प्रमाणे विलंब आकार व दरमहा दोन टक्के प्रमाणे जादा वसुलीची तंबी ही दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कोट
शेतकऱ्याकडे जरी पाटबंधारे विभागाची थकबाकी असली तरी ती शेतकऱ्यांनी भरू नये. कारण कुठलीही शासकीय देणी शेतकऱ्यांनी अडचणी मुळे भरू नयेत अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबरमध्ये केली आहे. प्रशासन प्रशासनाचे काम करीत आहे. कोणी बळजबरीने वसुली करत असेल तर आम्ही शेतकरी संघटना म्हणून विरोध करू.
- विजय रणदिवे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
कोट
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी सध्या अत्यंत अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. सध्या मशागतीला व बी बियाणालाही पैसे दुसऱ्याकडून घ्यावे लागतात, अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे थकबाकी कशाने भरावी. ज्याप्रमाणे शासनाने शेतकऱ्याला इतर कर्जाची सोय केली त्याच पद्धतीने पाणीपट्टीही माफ करावी.
- सज्जन टेकळे, शेतकरी, पापरी
